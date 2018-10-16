Скандальная черная комедия «Праздник» о блокаде Ленинграда выйдет в 2019 году

Режиссер фильма «Коллектор» (с Хабенским в главной роли) Алексей Красовский выпустит черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде уже в следующем году, сообщает ТАСС.

Деньги на проект собирали на краудфандинговой платформе. Изначально авторы планировали собрать 1.5 млн рублей, однако общая сумма пожертвований в итоге достигла 127 тысяч рублей.

В центре сюжеты будет семья "на особом положении", которые решают хорошенько отпраздновать новый год в блокадном Ленинграде, однако их планам помешали непрошенные и голодные гости. По словам режиссера, это будет по большей части "светлая праздничная комедия".

В проекте примут участие актеры Павел Табаков, Алена Бабенко, Анфиса Черных, Ян Цапник, Тимофей Трибунцев и Ася Чистякова. Съемки планируют завершить этой зимой.

Картина вызвала неоднозначную реакцию общественности. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму. Его заявление опубликовано на сайте партии. Как пишет Meduza, режиссеру также стали поступать угрозы по телефону и в мессенджерах. Радиоведущий Сергей Стиллавин написал пост в Facebook, в котором заявил, что авторы фильма «топчутся на священной теме».