Появился первый тизер экранизации «Аладдина» от Гая Ричи. Посмотрите его прямо сейчас!

Студия Walt Disney выложила на своем Youtube-канале первый тизер-трейлер полнометражной киноадаптации мультфильма «Аладдин» от режиссера Гая Ричи.

В ролике попугай Яго пролетает над Аграбой к Пещере Чудес, затем нам показывают главного героя — Аладдина (Мена Массуд), который крадет лампу с Джинном. Роль волшебного духа исполнит Уилл Смит.

Жасмин в первой экранизации культового мультфильма сыграет Наоми Скотт, султана Джафара - Марван Кензари. Напомним, мультфильм о приключениях Аладдина вышел в 1992 году. Студия Disney получила за него два «Оскара».