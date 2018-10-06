Звягинцев снимет фильм о блокадном Ленинграде

Режиссер Андрей Звягинцев собирается снять фильм о Великой Отечественной войне и блокадном Ленинграде. О своих планах он рассказал на встрече со своими зрителями в кинотеатре «Родина» на встрече со зрителями, пишет телеканал «78».

По словам Звягинцева, фильм будет состоять из трех новелл, у каждой из которых будет свой самостоятельный сюжет. Это будут простые человеческие истории, никаких батальных сцен режиссер не планирует.

«Цель — показать, что в войне нет ничего героического, это ад и ужас! Я хочу показать человека в условиях ужаса войны», - рассказывает Звягинцев.

Единственное, что может помешать режиссеру снять фильм, это проблемы с финансированием.

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