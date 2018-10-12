Что смотреть в кино на этой неделе?
Райан Гослинг летит на Луну, Николас Кейдж занимается ритуальными сожжениями, Роман Полански возвращается к театральному саспенсу, а Гаспара Ноэ экспериментирует.
«Человек на Луне» / First Man
Автор блистательного мюзикла «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл снял байопик астронавта Нила Армстронга с Райаном Гослингом в главной роли. Сквозь тернии к звездам. Вернее, к Луне.
С 11 октября
«Мэнди» / Mandy
Экспериментальный хоррор с Николасом Кейджем. Дровосек Ред мстит главе религиозного культа и его приспешникам-байкерам, похитившим для ритуального сожжения его подругу Мэнди.
С 11 октября
«Основано на реальных событиях» / D'après une histoire vraie
Новый фильм Романа Полански с Евой Грин и Эмманюэль Сенье, в котором он возвращается от театральности к саспенсу.
С 11 октября
«Без меня»
Второй фильм актера Кирилла Плетнева – мелодрама в стиле «Дневника памяти». Две девушки (Полина Максимова и Любовь Аксенова) после гибели молодого человека (Риналь Мухаметов), которого они обе любили, начинают получать таинственные сообщения.
С 11 октября
«Экстаз» / Climax
Фильм Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе: «Суспирия» встречает наркотические трипы 1990-х.
С 11 октября
«Гофманиада»
Анимационный фильм о фантазийном и реальном бытовании сказочника Эрнста Гофмана. Куклы для него создавал Михаил Шемякин, а озвучил главного героя – актер Владимир Кошевой.
С 11 октября
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