«Без меня»

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Второй фильм актера Кирилла Плетнева – мелодрама в стиле «Дневника памяти». Две девушки (Полина Максимова и Любовь Аксенова) после гибели молодого человека (Риналь Мухаметов), которого они обе любили, начинают получать таинственные сообщения.

С 11 октября