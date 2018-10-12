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Что смотреть в кино на этой неделе?

Райан Гослинг летит на Луну, Николас Кейдж занимается ритуальными сожжениями, Роман Полански возвращается к театральному саспенсу, а Гаспара Ноэ экспериментирует.

«Человек на Луне» / First Man

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Автор блистательного мюзикла «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл снял байопик астронавта Нила Армстронга с Райаном Гослингом в главной роли. Сквозь тернии к звездам. Вернее, к Луне.

С 11 октября

«Мэнди» / Mandy

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Экспериментальный хоррор с Николасом Кейджем. Дровосек Ред мстит главе религиозного культа и его приспешникам-байкерам, похитившим для ритуального сожжения его подругу Мэнди.

С 11 октября

«Основано на реальных событиях» / D'après une histoire vraie

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Новый фильм Романа Полански с Евой Грин и Эмманюэль Сенье, в котором он возвращается от театральности к саспенсу. 

С 11 октября

«Без меня»

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Второй фильм актера Кирилла Плетнева – мелодрама в стиле «Дневника памяти». Две девушки (Полина Максимова и Любовь Аксенова) после гибели молодого человека (Риналь Мухаметов), которого они обе любили, начинают получать таинственные сообщения.

С 11 октября

«Экстаз» / Climax

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Фильм Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе: «Суспирия» встречает наркотические трипы 1990-х.

С 11 октября

«Гофманиада»

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Анимационный фильм о фантазийном и реальном бытовании сказочника Эрнста Гофмана. Куклы для него создавал Михаил Шемякин, а озвучил главного героя – актер Владимир Кошевой.

С 11 октября

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