Эксперты назвали лучшие фильмы про зомби за всю историю кино

Кинокритики издания Esquire назвали 10 самых лучших фильмов про зомби в истории кино. «Картины про живых мертвецов продолжают снимать, потому что они являются метафорой различных проблем общества: от чумы до расизма», - пишут эксперты.

Фильм, как ни странно, основан на реальных событиях. Антрополог из Гарвардского Университета, отправляется на родину черной магии Вуду — остров Гаити и встречается там со страшной наукой о жизни и смерти.

Смертельный вирус превращает жителей небольшого городка в живых мертвецов. Борьбу с ними возглавляет Черри с автоматом вместо ноги и владеющий боевыми искусствами Рэй.

6. «Добро пожаловать в Zомбилэнд»