Эксперты назвали лучшие фильмы про зомби за всю историю кино
Кинокритики издания Esquire назвали 10 самых лучших фильмов про зомби в истории кино. «Картины про живых мертвецов продолжают снимать, потому что они являются метафорой различных проблем общества: от чумы до расизма», - пишут эксперты.
10. «Операция „Мертвый снег“»
«Операция „Мёртвый снег“» — норвежский комедийный фильм ужасов. Группа студентов-медиков встречает отряд немецких солдат времен Второй мировой войны, превратившихся в зомби.
9. «Змея и радуга»
Фильм, как ни странно, основан на реальных событиях. Антрополог из Гарвардского Университета, отправляется на родину черной магии Вуду — остров Гаити и встречается там со страшной наукой о жизни и смерти.
8. «Планета страха»
Смертельный вирус превращает жителей небольшого городка в живых мертвецов. Борьбу с ними возглавляет Черри с автоматом вместо ноги и владеющий боевыми искусствами Рэй.
7. «Живая мертвечина»
Новозеландский пародийный фильм ужасов, который рассказывает о локальной вспышке распространения зомби, вызванной экзотическим животным.
5. «Франкенштейн»
Фильм про монстра, которого создал Виктор Франкенштейн, обычно не включают в подобные списки. Но критики уверены, что без роман Мэри Шелли и фильма Джеймса Кита никаких фильмов про зомби-апокалипсис не было бы.
4. «Рассвет мертвецов»
Фильм Зака Снайдера, ремейк одноимённого фильма 1978 года Джорджа Ромеро. Рассказывает, как маленькая группа уцелевших людей пытается найти убежище и защиту в огромном здании торгового центр.
3. «28 дней спустя»
Из исследовательского центра выпускают обезьяну, зараженную вирусом неудержимой агрессии. Смертельный вирус, передающийся через кровь за считанные секунды.
2. «Зомби по имени Шон»
Жизнь Шона - настоящая рутина: нудная работа, ссоры с подружкой и проблемы с мамой. Но будни становятся гораздо ярче, когда в мире начинается зомби-апокалипсис.
1. «Ночь живых мертвецов»
Фильм «Ночь живых мертвецов» режиссера Джорджа Ромеро. Черно-белая лента 1968 года стала классикой жанра и попала в Национальный реестр фильмов США.
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