Universal показала первый трейлер фильма «Спасти Ленинград»
Киностудия Universal представила первый трейлер военной драмы «Спасти Ленинград». Фильм рассказывает о попытке вывезти 1,5 тысячи человек на барже из блокадного Ленинграда в сентябре 1941 года.
Судно терпит крушение, а первыми на место бедствия прибыли вражеские самолеты. Фильм основан на реальных событиях.
Режиссером фильма выступил Алексей Козлов, который снимал сериалы «Всегда говори „всегда“», «Опера. Хроники убойного отдела» и «След тигра». В главных ролях снялись Анастасия Мельников, Андрей Удалов и Гела Месхи.
Студия Universal считает этот проект своим главным среди релизов следующего года. Премьера фильма назначена на 31 января.
Ранее в сети появился первый трейлер фильма «Люди Икс:Темный Феникс» о Джин Грей по прозвищу Феникс. Ее роль исполнила Софи Тернер, известная по участию в сериале «Игра престолов».
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