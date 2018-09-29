Universal показала первый трейлер фильма «Спасти Ленинград»

Киностудия Universal представила первый трейлер военной драмы «Спасти Ленинград». Фильм рассказывает о попытке вывезти 1,5 тысячи человек на барже из блокадного Ленинграда в сентябре 1941 года.

Судно терпит крушение, а первыми на место бедствия прибыли вражеские самолеты. Фильм основан на реальных событиях.