В «ВКонтакте» бесплатно покажет «Молодого папу», «Острые козырьки» и другие сериалы

В соцсети «ВКонтакте» появилась возможность бесплатного просмотра более 70 сериалов с оригинальной озвучкой или русским переводом в формате Full HD, среди которых «Молодой папа», «Мост» и «Острые козырьки». Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе компании.

Для просмотра видео не нужно переходить на сторонние ресурсы или дополнительно платить за контент. Все тв-шоу доступны на главной странице видеокаталога соцсети в разделе «Зарубежные сериалы».

Фильмография онлайн-кинотеатра пополняется еженедельно. Так, 21 сентября прошла эксклюзивная премьера спин-оффа триллера «Волчья яма» о мести девушки по имени Ив, потерявшей родителей и младшего брата после нападения маньяка. Сериал с успехом прошел в Австралии, США и Европе и впервые показывается для русскоязычной аудитории, уточняют представители компании.