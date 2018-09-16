Паоло Соррентино: «Я плохой зритель: меня больше интересует футбол, чем кино»

Про «Лоро»

Я решил снять фильм о Сильвио Берлускони потому, что он великий рассказчик о самом себе и своей жизни, а также отличный актер. Рассказ его при этом идиллический. Значит, чтобы приблизиться к реальности, необходимо было сделать картину: посмотреть на него другим взглядом – более критическим и тем самым понять его мотивы как человека. Кроме того, через персону Берлускони я попытался показать определенный исторический момент в Италии.

Не было никакой цензуры, я мог делать то, что хочу, но цель фильма никогда и не сводилась к тому, чтобы создать провокацию, атаку на общество или отдельного политика. Я просто хотел о них рассказать. Этой картиной я покончил с реальными историческими персонажами – больше не хочу снимать ничего про политиков. Видел ли при этом Берлускони «Лоро» не знаю – мне об этом он ничего не говорил.