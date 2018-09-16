Алексей Учитель снимет фильм про Виктора Цоя в 2019 году

На открытии кинофестиваля «Послание к человеку» режиссер Алексей Учитель заявил, что в мае 2019 года собирается начать съемки фильма о музыканте Викторе Цое.

Учитель подчеркнул, что лично знал лидера группы «Кино» и очень любил его. Фильм расскажет о событиях июля-августа 1990 года, когда родственники Цоя везли его тело до Петербурга после аварии в Латвии.

Сценарий к фильму пишет Александр Гоноровский, работавший вместе с режиссером над картиной «Край».

Ранее один из сооснователь группы «Кино», музыкант Алексей Рыбин, негативно высказался о сценарии фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Картина рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя.

«Мне присылали сценарий. Прочитав его, я написал режиссеру, что категорически против использования моего образа в этой истории», — рассказал Рыбин.

Во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи Рыбин заявил о том, что сам планирует снять фильм о Викторе Цое.