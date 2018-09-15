Вселенную сериала «Ходячие мертвецы» будут развивать еще 10 лет

Вселенную сериала «Ходячие мертвецы» продолжат развивать, несмотря на падающие рейтинги основного проекта, заявил глава канала АМС Джош Сапан. Он не раскрыл, как именно будет происходить развитие франшизы.

«„Ходячие мертвецы“ — это целая вселенная. И мы планируем ее развивать на протяжении ближайших 10 лет, если не больше, — говорит Сапан. — Это очень точный и аккуратный план. Мы не хотим обидеть многочисленных фанатов сериала».

На данный момент помимо основного сериала «Ходячие мертвецы» канал снимает его приквел — «Бойтесь ходячих мертвецов». Также ходили слухи о планах снять сериал, где все действия будут происходить зимой. В будущем могут появиться и полнометражные фильмы об отдельных персонажах вселенной.

В конце мая стало известно, что девятый сезон сериала покидает Эндрю Линкольн, который играет главного героя — Рика Граймса. Пока не ясно, каким образом персонаж выведут из повествования. После этого ключевой фигурой станет Дэрил в исполнении Нормана Ридуса.

Премьера нового сезона «Ходячих мертвецов» состоится 7 октября.