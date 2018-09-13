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Вышел первый тизер перезапуска «Сабрины — маленькой ведьмы»

Вышел первый тизер «Леденящих душу приключений Сабрины» — перезапуска суперпопулярного в 90-х сериала «Сабрина — маленькая ведьма» о приключениях ведьмы-тинейджера. В ребуте шоу главную роль исполнила Кирнан Шипка.

Продюсером «Леденящих душу приключений Сабрины» стал Роберто Агирре-Сакаса, ранее работавший над сериалом «Ривердейл». Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Все серии появятся на Netflix 26 октября.


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