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Премьера на "Собака.ru": фильм «Кафе „Полночь“» 20-летней петербурженки Анастасии Венковой

«Собака.ru» представляет премьеру дебютного фильма 20-летней петербурженки, студентки ВГИКа Анастасии Венковой — «Кафе „Полночь“».

 

Ее картина стала победителем фестиваля Sarajevo Fashion Film Festival в номинации «Лучший молодой режиссер». а также участником более 20 фестивалей, в том числе проходящего в Голливуде. 

«Я снимала это кино о взрослении. Жили вместе три девушки в фантазии и сказке, потом одна из них „влюбилась и отвалилась“, остались две, не сжились и развалилось всё — как и наши детские фантазии постепенно превращаются во взрослые будни», — рассказала режиссер.

Главные роли исполнила петербургская модель Ева Минаева и Полина Северная. Ева Минаева известна работой с ведущими модельными агентствах Нью-Йорка, Барселоны, Парижа, Милана и Лондона. Она участвовала в рекламных кампаниях Gucci и десятках показов — в том числе, Chanel, Dolce & Gabbana и Marc Jacobs.


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