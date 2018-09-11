От «Хищника» до Дон Кихота: 21 фильм сентября
Новые фильмы Авдотьи Смирновой и Наталии Мещаниновой, долгострой Терри Гиллиама с Адамом Драйвером, а также перезапуск франшизы про «Хищника» и маппет-детектив с Мелиссой Маккарти – что посмотреть в кино в первый месяц осени.
«История одного назначения»
Семейная сага Авдотьи Смирновой (в ней играет ее папа Андрей Смирнов, брат Алексей Смирнов, а в числе продюсеров — муж Анатолий Чубайс) о счастливом браке Льва Толстого (Евгений Харитонов) с Софьей Андреевной (Ирина Горбачева). Картина основана на реальных событиях из жизни писателя: ярый противник смертной казни пытался спасти от расстрела юродивого солдата Шабунина.
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«После Лета»
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Документальное послесловие к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Сыгравший в картине Скептика актер Александр Кузнецов общается со свидетелями эпохи перемен, лично знавшими Цоя и Науменко.
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Фильм «Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2
В сиквеле боевика про экс-агента спецслужб с обостренным чувством справедливости вновь главная роль у Дензела Вашингтона. На этот раз его герой расследует, кто и почему убил его подругу Сьюзен.
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«Клуб "Школа"» / Public Schooled
Комедия-фаворит кинофестиваля Торонто прошлого года добралась до российских экранов. В центре сюжета – история взросления талантливого вундеркинда Лиама, который ради понравившейся ему девушки идет в обычную школу.
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«Темные отражения» / The Darkest Minds
Янг-эдалт лента о мире недалекого будущего, где почти все дети умерли, а редкие выжившие стали супергероями. В главных ролях – Амандла Стендберг из «Голодных игр» и британец Харрис Дикинсон («Траст»).
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«Кин» / Kin
Создатель «Очень странных дел» Шон Леви спродюсировал фантастический боевик о подростке (Майлс Труитт), который находит опасное инопланетное оружие. Актерский состав тоже многообещающий – от Зои Кравиц до Джеймса Франко.
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«Хищник» / The Predator
Попытка перезапустить знаменитую франшизу о кровожадном инопланетном захватчике от режиссера Шейна Блэка (он же сценарист всех частей «Смертельного оружия»). На этот раз бороться с пришельцем будут бравый снайпер (Бойд Холбрук), его сын с расстройством аутического спектра (Джейкоб Тремблей) и красотка-биолог (Оливия Манн).
С 13 сентября
«Временные трудности»
Вольный байопик бизнес-коуча с ДЦП Аркадия Цукера (в фильме его зовут Александр Ковалев, а играет – Риналь Мухаметов) вызвал неоднозначную реакцию на «Кинотавре» – картину Михаила Расходникова обвиняли в формировании неправильного отношения к людям с инвалидностью. Впрочем, все выводы лучше делать самому и посмотрев фильм.
С 13 сентября
«Девица» / Damsel
Обаятельная комедия братьев Зеллнер про Дикий Запад с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковской. Здесь все, не те, кем кажутся: прекрасная Пенелопа совсем не жаждет спасения жениха-ковбоя, он – нарцисс, который даже не знает, как правильно войти в салун, а странствующий проповедник нашел Библию в пустыне.
С 13 сентября
«Кусама: Бесконечные миры» / Kusama: Infinity
Документальное жизнеописание творческого метода одной из самых продаваемых и известных художниц мира Яёи Кусамы – кто только не стоял в очереди, чтобы сделать фото в ее инсталляции «Бесконечные зеркальные комнаты».
С 13 сентября
«Лондонские поля» / London Fields
Автор «Елизаветы» Шекхар Капур дебютирует в жанре триллера. Роковая красотка с даром ясновидения Никола Сикс (Эмбер Херд) крутит романы сразу с несколькими мужчинами (от Тео Джеймса до Билли Боб Торнтона), несмотря на то, что знает, что один из них ее убьет. Бонус – участие в фильме Кары Делевинь и Лили Коул.
С 20 сентября
«Простая просьба» / A Simple Favor
Основанный на романе-бестселлере триллер с Анной Кендрик и Блейк Лайвли. Новая подруга Стефани бесследно пропадает, попросив ее о небольшом одолжении. Вместе с супругом исчезнувшей она пытается понять, что же произошло на самом деле.
С 20 сентября
«Мария до Каллас» / Maria by Callas
Пронзительная документальная лента Тома Вольфа об одной из величайших оперных див в истории музыки – выход картины приурочен к 40-летию со дня смерти Марии Каллас.
С 20 сентября
«Мастерская»
Документальная лента о знаменитой мастерской дебютов экспериментального фильма, созданной в 1988 году в Ленинграде кинорежиссером Алексеем Юрьевичем Германом. Первые работы на студии сняли ныне известные режиссеры от Виталия Манского до Алексея Балабанова.
С 20 сентября
«Профессионал» / Siberia
Частично снятый в Петербурге боевик с Киану Ривзом. Американский наемник (как раз Ривз) приезжает в Россию за партией бриллиантов и вступает в схватку русской мафией.
С 27 сентября
«Человек, который убил Дон Кихота» / The Man Who Killed Don Quixote
Долгострой Терри Гиллиама с кумиром миллениалов Адамом Драйвером. Режиссер Тобиас Граммет в поисках вдохновения приезжаетв деревню, где когда-то снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. Там он встречает пожилого сапожника, который когда-то играл в его картине главную роль. Теперь он выжил из ума, поверил, что он и есть борющийся с ветряными мельницами рыцарь, а Тобиас – его верный оруженосец Санчо.
С 27 сентября
«Непрощенный»
Картина Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым, в которой (впервые за 20 лет!) актер и телеведущий играет трагическую роль: без фальши он перенес на экран реальную историю Виталия Калоева – инженера-строителя, вся семья которого погибла в авиакатастрофе над Боденским озером из-за ошибки диспетчера.
С 27 сентября
«Поиск» / Searching
Спродюсированный Тимуром Бекмабетовым захватывающий триллер из его линейки десктоп-фильмов: все действие происходит как будто на экране ноутбука. Отец (Джон Чо) пытается отыскать пропавшую дочь-подростка, звоня ей по Face Time и Skype и изучая ее соцсети.
С 27 сентября
«Игрушки для взрослых» / The Happytime Murders
Комедия с Мелиссой Маккарти в традициях «Кто подставил кролика Роджера», только с маппетами вместо анимационных персонажей и рейтингом «18+». В Лос-Анджелесе кто-то начинается уничтожать кукол. За расследование берутся женщина-полицейский и брутальный детектив-маппет.
С 27 сентября
«Сердце мира»
Соавтор сценария «Аритмии» и режиссер «Комбината „Надежда“» Наталия Мещанинова сняла фильм о буднях лесной притравочной станции, и жюри «Кинотавра» признало эту медленную, красивую, местами почти документальную, ленту лучшей в этом году. Ветеринар Егор (Степан Девонин) создает свой собственный рай на земле — кормит козлят из бутылочки и возится с парализованным алабаем Белкой (его альтер эго: Егор — травматик). Но неизбежно в этот заботливо, но искусственно сконструированный мир вторгаются чужие: зеленые активисты и проблемы прошлого.
С 27 сентября
«Книжный магазин» / The Bookshop
Драма по мотивам романа Пенелопы Фитцджеральд от режиссера «Уроков вождения» Изабель Койшет с Эмили Мортимер и Биллом Найи. Вдова Флоренс Грин в конце 1950-х открывает в маленьком прибрежном английском городке книжную лавку. Местную консервативную публику шокирует выбранный ею ассортимент: от «Лолиты» до «451 градуса по Фаренгейту».
С 27 сентября
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