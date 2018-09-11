От «Хищника» до Дон Кихота: 21 фильм сентября

«Человек, который убил Дон Кихота» / The Man Who Killed Don Quixote

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Долгострой Терри Гиллиама с кумиром миллениалов Адамом Драйвером. Режиссер Тобиас Граммет в поисках вдохновения приезжаетв деревню, где когда-то снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. Там он встречает пожилого сапожника, который когда-то играл в его картине главную роль. Теперь он выжил из ума, поверил, что он и есть борющийся с ветряными мельницами рыцарь, а Тобиас – его верный оруженосец Санчо.

С 27 сентября