Вышел трейлер молодежной драмы «Кислота» Александра Горчилина

В интервью журналу "Собака.ru"

Мое поколение не застало сложных периодов. Родители рассказывали нам какую-то жесть, утверждая, что жизнь — говно. Они так сильно заботились о том, чтобы у нас все было хорошо, что нам стало настолько хорошо, что многие реально не понимают, что им делать, потому что все уже, блин, сделано. Собственно, поэтому я начал снимать. Не драму, не экшен, не боевик, а просто историю про пассивных ребят, за которых все построено, как выпендриться — непонятно, да стоит ли вообще? Поэтому ты в состоянии вечного ребенка. Мы инфантильны от того, что нам не приходилось ничего добиваться, через что-то проходить. И от этого мы защищаемся иронией, причем направляем ее на себя, маскируя неуверенность в себе. Мы все попали в эпоху хайпа. Ты придумываешь какой-то образ или «фишку», все в диком восторге, а потом ты попадаешь в рамки ожиданий — все ждут от тебя нового хайпа.