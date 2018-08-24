Коротко: От Хоакина Феникса до Джоди Фостер

Духоподъемный байопик от Гаса Ван Сента с Хоакином Фениксом и Руни Марой «Не волнуйся, он далеко не уйдет», российская десктоп-комедия от автора «Неадекватных людей» Романа Каримова «Днюха!» и Джоди Фостер в боевике «Отель "Артемида"» – что посмотреть в кино на этой неделе.