Коротко: От Хоакина Феникса до Джоди Фостер
Духоподъемный байопик от Гаса Ван Сента с Хоакином Фениксом и Руни Марой «Не волнуйся, он далеко не уйдет», российская десктоп-комедия от автора «Неадекватных людей» Романа Каримова «Днюха!» и Джоди Фостер в боевике «Отель "Артемида"» – что посмотреть в кино на этой неделе.
«Не волнуйся, он далеко не уйдет» / Don't Worry, He Won't Get Far on Foot
Идею оптимистичного байопика про язвительного карикатуриста Джона Каллахана Гасу Ван Сенту подсказал Робин Уильямс, но роль парализованного эгоцентрика досталась Хоакину Фениксу.
С 23 августа
«Днюха!»
Десктоп-комедия (влияние продюсера Тимура Бекмамбетова) Романа Каримова («Неадеквастные люди») про неудачную вечеринку перед свадьбой все-таки выходит в прокат.
С 23 августа
«22 мили» / Mile 22
Боевик с Марком Уолбергом об элитном отряде разведки: им предстоит тайно вывести из Индонезии полицейского, у которого есть доказательства коррупции политической элиты.
С 23 августа
«Отель «Артемида»» / Hotel Artemis
Режиссер Дрю Пирс снял дебютную ленту о лечебнице для преступников со звездным составом от Джоди Фостер до Стерлинга К. Брауна, Джеффа Голдблюма и Софии Бутеллы.
С 23 августа
«Последний беспредел» / Autoreiji saishusho
Пионер артхаусной дистрибуции в России «Кино без границ» Сэма Клебанова уходит с рынка, но перед этим выпустит в прокат самый кассовый проект Такеши Китано с ним же в главной роли.
С 23 августа
Фильм «Альфа» / Alpha
Главную — и одну из немногих — ролей в исторической картине о приручении волков человеком сыграл Коди Смит-Макфи, ранее засветившийся в «Планете обезьян» и «Людях Икс».
С 23 августа
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