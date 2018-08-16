Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 сентября

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 сентября, передает ТАСС.

«Следующий год в России объявлен Годом театра, но я уже год под домашним арестом — у меня свой год театра. За этот „год театра“ следствие не нашло ничего, что оправдывало бы мою изоляцию от общества и что доказывало бы мою вину», — заявил режиссер на заседании.

Уголовное дело Серебренникова содержит 258 томов. Режиссер и его защитники продолжают настаивать на его невиновности.

Напомним, с 23 августа прошлого года Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» из бюджета Министерства культуры РФ.

В деле есть другие фигуранты — бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова. Общая сумма хищений оценивается в 133 миллиона рублей.