18+

На Новой Голландии покажут второй фильм Серебренникова о русском роке

Режиссер Кирилл Серебренников снял документальный фильм о русском роке, который называется «После лета». Картина рассказывает о Викторе Цое, Майке Науменко и других рок-звездах. Съемки этого фильма шли одновременно со съемками художественной картины «Лета».

Фильм откроет фестиваль документального кино о городской культуре Center Festival. В Петербурге показ пройдет на острове Новая Голландия с 13 по 16 сентября.

Также в программе фестиваля: «Бедные люди. Кабаковы» Антона Желнова, «Без солнца» Криса Маркера, «Бисби 17» Роберта Грина, «Мы, Маржела» Менны Лауры Мейер и другие.

 

 

В апреле фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля и получил награду за лучший саундтрек. Сам режиссер не смог присутствовать на фестивале из-за домашнего ареста по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. 

 

Читайте также: «Без денег государства заниматься кино в России невозможно»: Илья Стюарт и Сергей Сельянов о «Лете» Серебренникова


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров