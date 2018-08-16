На Новой Голландии покажут второй фильм Серебренникова о русском роке

Режиссер Кирилл Серебренников снял документальный фильм о русском роке, который называется «После лета». Картина рассказывает о Викторе Цое, Майке Науменко и других рок-звездах. Съемки этого фильма шли одновременно со съемками художественной картины «Лета».

Фильм откроет фестиваль документального кино о городской культуре Center Festival. В Петербурге показ пройдет на острове Новая Голландия с 13 по 16 сентября.

Также в программе фестиваля: «Бедные люди. Кабаковы» Антона Желнова, «Без солнца» Криса Маркера, «Бисби 17» Роберта Грина, «Мы, Маржела» Менны Лауры Мейер и другие.