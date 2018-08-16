На Новой Голландии покажут второй фильм Серебренникова о русском роке
Режиссер Кирилл Серебренников снял документальный фильм о русском роке, который называется «После лета». Картина рассказывает о Викторе Цое, Майке Науменко и других рок-звездах. Съемки этого фильма шли одновременно со съемками художественной картины «Лета».
Фильм откроет фестиваль документального кино о городской культуре Center Festival. В Петербурге показ пройдет на острове Новая Голландия с 13 по 16 сентября.
Также в программе фестиваля: «Бедные люди. Кабаковы» Антона Желнова, «Без солнца» Криса Маркера, «Бисби 17» Роберта Грина, «Мы, Маржела» Менны Лауры Мейер и другие.
В апреле фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля и получил награду за лучший саундтрек. Сам режиссер не смог присутствовать на фестивале из-за домашнего ареста по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах.
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