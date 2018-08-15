«Он помог нам увидеть волшебство даже в тарелке с супом»: лучшие мультипликаторы Петербурга – об Эдуарде Успенском
Вчера на 81 году жизни скончался знаменитый российский писатель Эдуард Успенский. Причиной смерти автора всеми любимых «Каникул в Простоквашино» и «Крокодила Гены» стало онкологическое заболевание. Мы попросили Константина Бронзита, Татьяну Полиектову и Михаила Сафронова рассказать, какое влияние Успенский оказал на детскую литературу, мультипликацию и на них лично.
Михаил Сафронов
Художественный руководитель анимационной студии «Да», режиссер и сценарист мультфильма «Летающие звери»
С книгами Эдуарда Николаевича я познакомился в детстве. Что-то брал в библиотеке, что-то у друзей. Части повести «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы» ждал из номера в номер в журнале «Пионер». Это потрясающие ироничные страшилки, мы читали их с ребятами вслух, собираясь на заброшенной стройке.
Успенский – редкий для советского времени сказочник, у него был потрясающий дар. Его произведения оказали на меня огромное влияние, помогли увидеть волшебство, прячущееся обычной подворотне, на скамейке в старом парке, даже в тарелке с супом! Они вдохновили мечтать и придумывать, быть внимательным к окружающему миру, всматриваться и вслушиваться в него.
Его сказки немыслимо талантливы: в них море юмора и искренности, но главное – это любовь. Без огромной любви автора к своим героям, к людям в целом, к окружающему миру они не смогли бы родиться на свет.
Без Эдуарда Николаевича ни отечественную детскую литературу, ни мультипликацию просто не представить. Он смог показать, что общепринятые границы можно расширять. Как Габриэль Гарсиа Маркес или Харуки Мураками, он воплотил в текстах возможность соединения сказочного и бытового. И читатель, и зритель смогли почувствовать, что чудо совсем рядом с нами, ежеминутно, всегда. В его произведениях была доброта и нежность, а это всегда в дефиците в любой стране и в любое время.
Константин Бронзит
Худрук студии «Мельница», дважды номинант на премию «Оскар»
Я никогда не фанател от советской мультипликации в целом. Но мало ли, что у меня не срослось – все мы сейчас понимаем, какого масштаба фигура ушла. Для многих поколений детей нашей страны он стал легендой, его заслуги трудно переоценить. У него счастливая судьба, он был одарен успехом не в меньшей степени, чем талантом. Характер у него был непростой, это не секрет, но кто из нас подарок. Он оставил богатое наследие, которым будут наслаждаться еще многие поколения.
Почему именно Успенский стал создателем самых узнаваемых персонажей отечественной мультипликации, сказать сложно. О том, почему многим нравится «Простоквашино», интересно рассуждал Антон Долин: у ребенка есть потребность в свободе от родительской опеки, это всеобщая мечта – убежать на дачу, жить там самостоятельно, поскорее повзрослеть. Эта ситуация подкупает детей.
Конечно, понимают это многие, но сделать из этого красивую историю получается далеко не у всех. Я не знаю, что должно было случиться, чтобы все это попало в десятку. Он по образованию был инженером, долго писал детские книги в стол, пока сам не пришел в «Союзмультфильм». И там тоже произошло удивительное стечение обстоятельств – что-то почувствовали, ухватили, решили разрабатывать. В итоге сложился удивительный пазл.
Сегодня интернет полон соболезнований, и они справедливые, но тут есть важный момент – масштаб его известности и успеха умножен тем, что его герои стали жить в параллельной вселенной под названием мультипликация. Ему в этом смысле повезло, потому что персонажи имеют гораздо больше шансов запомниться, когда они зафиксированы и осязаемы. Его заслуга в том, что он их придумал, но на самом деле это совпадение разных творческих составляющих. Это как у Джоан Роулинг с «Гарри Поттером» – такой знаменитой ее сделал Голливуд.
Пока детских писателей такого уровня у нас нет, но, вполне возможно, прямо сейчас они где-то также пишут в стол, однажды их произведение выстрелит, и мы скажем: «Надо же, появился новый Успенский». Но пока, конечно, на горизонте таких нет.
Татьяна Полиектова
Вместе с сестрой Ольгой вошла лонг-лист «Оскара» с мультфильмом «Мой дедушка был вишней»
Мы все выросли на мультфильмах по произведениям Успенского, смотрели «Простоквашино», «Чебурашку и крокодила Гену», Колобков, пластилиновую ворону. Это очень добрые, светлые истории. Мы с сестрой с детства ходили в художественную школу и, конечно, эти картины оставили отпечаток на том, что мы рисовали тогда и сейчас.
Успенский внес огромный вклад в мультипликацию, его произведения любят многие поколения детей, их показывают в семьях до сих пор, потому что старые фильмы кажутся нам гораздо более добрыми, наивными, чем современные.
Его персонажи были уникальными, единственными в своем роде. Взять того же Чебурашку – никто ни до, ни после не придумал ничего подобного. Конечно, это связано в первую очередь с тем, что он был чрезвычайно талантливым человеком, такие встречаются очень редко. Скопировать или повторить его невозможно – такие попытки предпринимаются, но подвох виден сразу.
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