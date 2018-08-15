«Он помог нам увидеть волшебство даже в тарелке с супом»: лучшие мультипликаторы Петербурга – об Эдуарде Успенском

Худ­рук студии «Мельница», дважды номинант на премию «Оскар»

Я никогда не фанател от советской мультипликации в целом. Но мало ли, что у меня не срослось – все мы сейчас понимаем, какого масштаба фигура ушла. Для многих поколений детей нашей страны он стал легендой, его заслуги трудно переоценить. У него счастливая судьба, он был одарен успехом не в меньшей степени, чем талантом. Характер у него был непростой, это не секрет, но кто из нас подарок. Он оставил богатое наследие, которым будут наслаждаться еще многие поколения.

Почему именно Успенский стал создателем самых узнаваемых персонажей отечественной мультипликации, сказать сложно. О том, почему многим нравится «Простоквашино», интересно рассуждал Антон Долин: у ребенка есть потребность в свободе от родительской опеки, это всеобщая мечта – убежать на дачу, жить там самостоятельно, поскорее повзрослеть. Эта ситуация подкупает детей.

Конечно, понимают это многие, но сделать из этого красивую историю получается далеко не у всех. Я не знаю, что должно было случиться, чтобы все это попало в десятку. Он по образованию был инженером, долго писал детские книги в стол, пока сам не пришел в «Союзмультфильм». И там тоже произошло удивительное стечение обстоятельств – что-то почувствовали, ухватили, решили разрабатывать. В итоге сложился удивительный пазл.

Сегодня интернет полон соболезнований, и они справедливые, но тут есть важный момент – масштаб его известности и успеха умножен тем, что его герои стали жить в параллельной вселенной под названием мультипликация. Ему в этом смысле повезло, потому что персонажи имеют гораздо больше шансов запомниться, когда они зафиксированы и осязаемы. Его заслуга в том, что он их придумал, но на самом деле это совпадение разных творческих составляющих. Это как у Джоан Роулинг с «Гарри Поттером» – такой знаменитой ее сделал Голливуд.

Пока детских писателей такого уровня у нас нет, но, вполне возможно, прямо сейчас они где-то также пишут в стол, однажды их произведение выстрелит, и мы скажем: «Надо же, появился новый Успенский». Но пока, конечно, на горизонте таких нет.