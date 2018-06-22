MTV перезапустит культовые шоу и мультсериалы 90-х и 2000-х. Первая на очереди — «Дарья»

Американский телеканал MTV запускает студию MTV Studios для производства продолжения и спин-оффов культовых франшиз компании, а также продажей другим телесетям и стриминговым сервисам, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Первые на очереди подростковые мультсериалы — «Дарья» и «Эон Флакс», а также реалити-шоу «Невозможное возможно» (оригинальное название — «Made») и «Реальный мир».

На вопрос о перезапуске других культовых сериалов (вроде «Бивеса и Баттхеда», «Звёздных боёв насмерть» и «Лагуны Бич») президент MTV Криса МакКарти (Chris McCarthy) ответил, что компания пока «не готова их анонсировать, но точно не против [этой идеи]». Он уточнил, что в компании действительно думают о возвращении некоторых из упомянутых франшиз.

Перезапуск «Дарьи» получит название «Дарья и Джоди». Сценарий напишет Грейс Эдвардс, работавшая над ситкомом «Несгибаемая Кимми Шмидт» производства Netflix и помощником сценариста скетч-сериала «Внутри Эми Шумер» производства Comedy Central.

Оригинальное шоу «Дарья» было спин-оффом «Бивеса и Баттхеда» и выходило в эфир с 1997 по 2002 год. Проект вошёл в число 50 лучших мультсериалов в истории телевидения и превратился в одну из самых успешных франшиз MTV. Его оценка на IMBD составила 8,1 из 10.