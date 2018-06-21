«Нелюбовь» Звягинцева вошла в список лучших фильмов 2018 года по версии Guardian

Газета The Guardian опубликовала список лучших фильмов 2018 года. Среди них фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». «Фильм гипнотизирует и сохраняет до конца невыносимую двусмысленность», — считает издание.

В пять лучших фильмов вошли «Все деньги мира» Ридли Скотта, «Мстители: Война бесконечности» Энтони и Джо Руссо, «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, «Зверь» Майкла Пирса и «Черная Пантера» Райана Куглера.

Напомним, ранее «Нелюбовь» получила Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Картина также была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус».

«Нелюбовь» рассказывает о пропаже мальчика в семье, которая переживает развод. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

В ноябре прошлого года Андрей Звягинцев приехал в Петербург, чтобы встретиться с поклонниками и ответить на вопросы об аресте Кирилла Серебренникова, ненависти к персонажам и сомнениях в своих силах. Мы записали главные мысли современного классика российского кино.