Крупнейшие киносети начали тестировать систему распознавания лиц для контроля посещаемости

«Синема парк», «Формула кино» и «Каро» приступили к тестированию системы распознавания лиц в кинозалах для контроля посещаемости, пишет «Коммерсант».

Тестирование системы, которая является собственной разработкой объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино», продлится до осени. Помимо контроля посещаемости, что в перспективе поможет избежать крупных штрафов от прокатчиков за неучтенных посетителей, система, состоящая из камер и нейросети, позволяет проводить анализ аудитории кинозала и определять пол, возраст, пользовательские характеристики зрителей. Таким образом, киносеть получает возможность таргетировать рекламу, а также помогает увеличивать средний чек и возврат клиентов.

Сейчас многие кинотеатры ограничиваются автоматическим подсчетом зрителей в залах для избежания штрафов. Технологию распознавания лиц представители кинотеатров считают единственным достоверным источником данных, способным оперативно дать информацию и спасти заведения от убытков.