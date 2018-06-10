Кинотавр 2018: итоги и полный список победителей

В 2018 году в основном конкурсе участвовали 12 картин, среди которых работы Авдотьи Смирновой, Александра Гордона и Анны Матисон. В короткую программу вошла картина «Прощай, любимый!», авторами которой выступили номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Цыпкин и Ксения Раппопорт, а также работа актрисы Марии Шалаевой («Развод»), Семена Трескунова («На краю») и многие другие.

Полный список победителей 29-го фестиваля «Кинотавр»:

Главный приз — «Сердце мира», режиссер Наталия Мещанинова.

Конкурс «Кинотавр. Короткий метр» — короткометражный фильм «Календарь», снятый в Петербурге на студии книжного магазина «Порядок слов». Режиссер фильма Игорь Поплаухин рассказал историю женщины, которая несколько раз в месяц меняет образ жизни и отправляется в путешествия. Главную роль сыграла петербургская актриса Ирина Саликова.

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — «Сердце мира», режиссер Наталия Мещанинова.

В конкурсе «Кинотавр.Дебют» члены жюри не смогли отдать победу одной картине, поэтому победителей двое — «Глубокие реки» Владимира Битокова и «Кислота» Александра Горчилина. Наш корреспондент Елена Анисимова посмотрела «Кислоту» в числе первых и рассказала, почему это неутешительный диагноз поколению миллениалов.

Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма» получил фильм «Ван Гоги», режиссер Сергей Ливнев.

Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий» — «История одного назначения», Авдотья Смирнова. Ранее режиссер рассказала, как выбирала актера на роль великого писателя и почему у нее получилось мужское кино.

Приз «За лучшую операторскую работу» — «Подбросы», оператор Денис Аларкон Рамирес.

Приз «За лучшую женскую роль» — Анна Слю, «Подбросы».

Приз «За лучшую мужскую роль» — Степан Девовнин, «Сердце мира».

Приз «За лучшую режиссуру» — «Русский бес», Григорий Константинопольский. Также ранее мы публиковали статью о том, почему «Дядя Саша» Гордона искреннее «Русского беса» Константинопольского?

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Появилась бесплатная коллекция лучших короткометражек «Кинотавра»