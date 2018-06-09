Вышел трейлер «Истории одного назначения» Авдотьи Смирновой о молодом Толстом

Вышел первый официальный трейлер фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения» с Ириной Горбачевой в главной женской роли. Молодого Льва Николаевича сыграл актер «Гоголь-центра» Евгений Харитонов.

В центре сюжета — реальная история, которая произошла с великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым, когда он еще не был настолько известен. В 1866 году знакомый офицер писателя Григорий Колокольцев поведал ему историю рядового писаря Василия Шабунина, который ударил по лицу ротного командира капитана Яцевича в военной части недалеко от Ясной Поляны. По законам того времени, в связи с недавним покушением на императора Александра II, писаря ждал военный трибунал и смертная казнь. Толстой был настолько потрясен этой историей, что вызвался адвокатом Шабунина.

В этом материале наш корреспондент Елена Анисимова объясняет, почему костюмная драма о милосердии и Льве Толстом оказалась самым актуальным фильмом фестиваля и у нее есть все шансы на победу. После премьеры на «Кинотавре» Авдотья Смирнова рассказала нам, как выбирала актера на роль великого писателя и почему у нее получилось мужское кино.