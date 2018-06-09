Цоя в картине Серебренникова «Лето» озвучил Денис Клявер из «Чай вдвоем»

Корейского актера Тео Ю, который сыграл Виктора Цоя в картине "Лето" Кирилла Серебренникова, озвучил Денис Клявер - бывший солист группы "Чай вдвоем". Озвучивание каждой реплики Тео Ю утверждалось с Кириллом Серебренниковым через его адвокатов.

Песни в фильме пел уроженец села Тополиное Томпонского района Петр Погодаев, чьи кавер-ролики в свое время заметил на YouTube ассистент Кирилла Серебренникова.

Картина (трейлер здесь) рассказывает об истории становления рок-иконы и лидера группы «Кино» Виктора Цоя и отношениях между ним, Майком Науменко и его женой Натальей. В этом материале мы решили разобраться с главными мифами о последней работе режиссера.