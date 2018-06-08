Появилась бесплатная коллекция лучших короткометражек «Кинотавра»

В сети появилась коллекция лучших короткометражных фильмов, победивших или принимавших участие в фестивале «Кинотавр». Ее предоставил онлайн-кинотеатр российского авторского кино «Пилигрим».

Можно посмотреть и относительно новые фильмы, и картины 2003 и 2005 годов. В фильмографии представлены «Дым» Ивана Плечева, «Шаги» Ильи Шерстобитова, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Половинки» Байбулата Батуллина и «Судороги, Асфиксия, Смерть» Федора Ромма - всего 28 картин. Коллекция будет пополняться.

Фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 2 по 10 июня. В этом году в конкурсе короткометражек выиграл фильм «Календарь», снятый в Петербурге на студии книжного магазина «Порядок слов». Помимо этого в Сочи показали самый ожидаемый дебют фестиваля — «Кислоту» 26-летнего актера Александра Горчилина. Наш корреспондент Елена Анисимова посмотрела его в числе первых и рассказывает, почему это неутешительный диагноз поколению миллениалов.

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