«Кислота» Александра Горчилина: диагноз поколению миллениалов
На «Кинотавре» показали самый ожидаемый дебют фестиваля — «Кислоту» 26-летнего актера Александра Горчилина. Наш корреспондент Елена Анисимова посмотрела его в числе первых и рассказывает, почему это неутешительный диагноз поколению миллениалов.
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Александр Горчилин
В этом году «Кинотавр» выделил дебюты в отдельный конкурс, посчитав нечестным битву картин завсегдатаев фестиваля с ньюкамерами. Фильм ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина был среди них, пожалуй, самым ожидаемым. Показатель этого не только редкий для дебютанта полный зал сочинского Зимнего дворца, но и покупка ленты прокатчиками – в кинотеатрах ее покажут с 4 октября (тем же, например, не могут похвастаться опытные участники основного конкурса Александр Гордон и Григорий Константинопольский).
О чем говорить в 26 лет, как ни о себе и своем поколении – лучше в форме манифеста и сразу обо всем. Тогда наркотические трипы под техно будут сменяться суицидом, групповой секс – дефлорацией несовершеннолетних, походы в полицию – визитами на обряд крещения (с элементами саспенса), а сепарация от родителей – тотальным непониманием, кто ты и что можешь и хочешь.
Горчилин со сценаристом Валерием Печейкиным последовательно проверяет героев Сашу (Филипп Авдеев) и Петю (Александр Кузнецов) на муки совести, способность совершить однозначное зло и ответить для себя на вопрос: не лучше ли не родиться и не жить, разъедая, как соляная кислота, все вокруг себя.
Диагноз поколению простой и неутешительный: во всем виноваты растерянность и бездна свободного от житейских забот времени, за что ответственны родители, не знающие на самом деле своих предельно инфантильных детей. Сложности выросших без сложностей, но не повзрослевших миллениалов в эпоху метамодерна. Есть ли какой-то выход, а кто его знает – пока мы молоды и просто постепенно обретаем голос: даже если пока это просто свист.
Текст: Елена Анисимова
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