В этом году «Кинотавр» выделил дебюты в отдельный конкурс, посчитав нечестным битву картин завсегдатаев фестиваля с ньюкамерами. Фильм ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина был среди них, пожалуй, самым ожидаемым. Показатель этого не только редкий для дебютанта полный зал сочинского Зимнего дворца, но и покупка ленты прокатчиками – в кинотеатрах ее покажут с 4 октября (тем же, например, не могут похвастаться опытные участники основного конкурса Александр Гордон и Григорий Константинопольский).

О чем говорить в 26 лет, как ни о себе и своем поколении – лучше в форме манифеста и сразу обо всем. Тогда наркотические трипы под техно будут сменяться суицидом, групповой секс – дефлорацией несовершеннолетних, походы в полицию – визитами на обряд крещения (с элементами саспенса), а сепарация от родителей – тотальным непониманием, кто ты и что можешь и хочешь.