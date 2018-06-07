Кинотавр-2018: Почему «Дяда Саша» Гордона искреннее «Русского беса» Константинопольского?
На «Кинотавре» в один конкурсный день (и подряд) показали новые фильмы одноклассников, однокурсников и просто приятелей Александра Гордона и Григория Константинопольского. В обеих картинах режиссеры сыграли сами, в камео замечена целая куча звезд (от Бархатова, Лунгина и Галибина до Раппорт, Кореневой и Шалаевой), много кинематографических шуток «для своих», а их жанр близок к исповеди (хотя и художественно осмысленной). Мы разбирались, почему при схожих вводных «Дядя Саша» Александра Гордона получился куда честнее и искреннее черной фантасмагории «Русский бес».
Сравнивать режиссеров и фильмы – занятие не слишком благодарное, но в случае Гордона и Константинопольского соблазн слишком велик. И дело не только в попадании в один конкурсный день, а в схожем бэкграунде и общем культурном багаже авторов – у них одна детская, причем буквально. Мама юного Гриши Константинопольского преподавала литературу в школе не только сыну, но и его приятелю и однокласснику Саше Гордону.
Выросшие ученики не забыли, что все вышли из гоголевской шинели – в их литературоцентричных фильмах множество книжных цитат. Если есть чеховское ружье, как в «Дяде Саше», оно непременно будет стрелять, если дьявол кроется в «Русском бесе», то вполне себе не мелкий и вместе с Черным человеком.
В драмеди Гордона режиссер Александр Петрович Авербух (сам Александр Гарриевич) живет в идиллическом доме на берегу водоема с красавицей-женой (Анна Слю), пишет сценарий под питчинг в Фонде кино про духовные скрепы и берет в соавторы идеи депутата Госдумы (на его месте вполне может быть, например, глава Минкульта). Но разругавшись с продюсером, он снимает то, что правда хочет: экранизацию Фолкнера со своей супругой в главной роли, признанной звездой (Сергей Пускепалис) и миллениалом (Никита Ефремов).
Гордон честно рассказывает, из какого сора растет его киновселенная и он сам, не пренебрегая очень личными деталями и мнениями: от стихов полузабытого поэта Александра Межирова и характеристики актеру Александру Палю «нежный пацан» до реальной истории про требование снять его фамилию из титров. Поэтому его лирическая комедия о себе (она же почти по Вуди Аллену отчасти и драма) получилась честной, не лишенной, как ее автор и все мы, множества несовершенств, но все же цельной и бережной к зрителю.
«Русский бес» (или «Russian Psyho») Григория Константинопольского сначала притворяется ироничной (и, кстати, очень смешной!) черной комедией. Также ее главный герой Святослав Иванов (ударение по-чеховски на первый слог) примерным 27- летним юношей (Иван Макаревич), который мечтает жениться на невинной православной девушке с тургеневским именем Ася (Любовь Аксенова). Но чем дальше, тем больше трупов оставляет за собой несвятой Свят (его жертвы простираются от Юлии Ауг до Ксении Раппопорт и Виктории Исаковой), а картина все больше напоминает мизантропическую фантасмагорию. Где самоуничижительная исповедь появляющегося в кадре Константинопольского про собственное застревание в 1990-х оказывается перевертышем, а все трупы – метафорой об искусстве, почти как у маньяка в фильме «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера. Смотреть на это под конец почти мучительно. Впрочем, сам Константинопольский отмечает, что делал все от души и о том, что волнует. Просто о том, кто ты такой, стоит понять до того, как попадаешь в ад.
Текст: Елена Анисимова
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