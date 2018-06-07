Кинотавр-2018: Почему «Дяда Саша» Гордона искреннее «Русского беса» Константинопольского?

Сравнивать режиссеров и фильмы – занятие не слишком благодарное, но в случае Гордона и Константинопольского соблазн слишком велик. И дело не только в попадании в один конкурсный день, а в схожем бэкграунде и общем культурном багаже авторов – у них одна детская, причем буквально. Мама юного Гриши Константинопольского преподавала литературу в школе не только сыну, но и его приятелю и однокласснику Саше Гордону.

Выросшие ученики не забыли, что все вышли из гоголевской шинели – в их литературоцентричных фильмах множество книжных цитат. Если есть чеховское ружье, как в «Дяде Саше», оно непременно будет стрелять, если дьявол кроется в «Русском бесе», то вполне себе не мелкий и вместе с Черным человеком.

В драмеди Гордона режиссер Александр Петрович Авербух (сам Александр Гарриевич) живет в идиллическом доме на берегу водоема с красавицей-женой (Анна Слю), пишет сценарий под питчинг в Фонде кино про духовные скрепы и берет в соавторы идеи депутата Госдумы (на его месте вполне может быть, например, глава Минкульта). Но разругавшись с продюсером, он снимает то, что правда хочет: экранизацию Фолкнера со своей супругой в главной роли, признанной звездой (Сергей Пускепалис) и миллениалом (Никита Ефремов).