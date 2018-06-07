Умерла Кира Муратова

Режиссер Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом вечером 7 июня сообщил ряд украинских СМИ. Такую же информацию со ссылкой на Buro 24/7 передает Meduza.

Причина смерти не уточняется.

Муратова – украинский и советский режиссер, сценарист, актриса. Известна такими фильмами как «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Вечное возвращение». Несколько раз получала премию «Ника», «Кинотавр», также награждена специальным призом жюри «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля и почетным «Леопардом» Международного кинофестиваля в Локарно.