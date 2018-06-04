Вера Глаголева посмертно удостоилась «Кинотавра»
Актриса и режиссёр Вера Глаголева посмертно удостоилась награды фестиваля «Кинотавр». Приз «Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте» дочери артистки Анне Нахапетовой передали 3 июня, передают СМИ со ссылкой на ТАСС.
Напомним, советская и российская актриса скончалась 16 августа в США после продолжительной болезни.
Последнюю картину Глаголевой «Не чужие» также показали вечером 3 июня в рамках фестиваля. Фильм, снятый по мотивам пьесы Ольги Погодиной-Кузминой «Глиняная яма», выйдет в прокат осенью 2018 года.
Напомним, 29-й фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи со 2 по 10 июня. В день открытия уже показали фильм «Лето» Кирилла Серебренникова о Викторе Цое и Майке Науменко, награждённый за саундтрек на Каннском фестивале. В основном конкурсе «Кинотавра» участвуют ленты «Война Анны» Алексея Федорченко, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Заповедник» Анны Матисон и другие.
По материалам «Фонтанки»
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