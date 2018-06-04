Вера Глаголева посмертно удостоилась «Кинотавра»

Актриса и режиссёр Вера Глаголева посмертно удостоилась награды фестиваля «Кинотавр». Приз «Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте» дочери артистки Анне Нахапетовой передали 3 июня, передают СМИ со ссылкой на ТАСС.

Напомним, советская и российская актриса скончалась 16 августа в США после продолжительной болезни.