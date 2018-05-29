Ангелина Никонова осенью 2019 года выпустит фильм о Сергее и Карине Добротворских

Режиссер Ангелина Никонова снимет картину по книге Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девочку? 100 писем к Серёже», пишет ТАСС.

Картина расскажет об отношениях кинокритика и сценариста Сергея Добротворского и его супруги Карины. Пара считалась одной из самых красивых в богемной тусовке Петербурга начала девяностых. «Ангелина Никонова блестяще адаптировала книгу, в фильме есть важный посыл, что любовь — это дар, его надо ценить», — сказала продюсер Сабина Еремеева.

Актеры на главные роли пока не утверждены, кастинг начнется в ближайшее время. На питчинге эксперты увидели актерские пробы с Иваном Янковским, Юлией Снигирь и Софьей Метелицей. Ожидается, что фильм выйдет в прокат в сентябре 2019 года.

Подруга юности Карины Добротворской и сценаристка Ануш Варданян эксклюзивно для «Собака.ru» рассказала о книге «Кто-нибудь видел мою девочку? 100 писем к Серёже» и об отношениях ее главных героев.