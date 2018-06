«Что бы мы ни делали вместе, Питер получает всю славу» – жена Гринуэя о сложностях со-творчества

Получается, дочь раскрылась для вас с необычной стороны?

Да. Я чувствую огромное уважение к ней. Я выстроила такую систему для съемок: мы обсуждали, что она должна узнать у Питер сегодня. Я просила ее не волноваться, говорила, что также могу задавать вопросы, но была ей на самом деле даже не нужна. Она справилась гораздо лучше, чем я могла представить. Пип ни разу не дала Питеру уйти от темы, и была гораздо настойчивее, чем это вышло бы у меня. Получилось очень остро, прямо, без всякой ерунды — это был для меня сюрприз, я очень горжусь ею.

Вы ставите оперы и спектакли, создаете иммерсивные инсталляции и снимаете фильмы. Что вам ближе всего?

Мне нравится это разнообразие. У меня нет любимого формата, но если нужно сделать выбор — тогда, наверное, иммерсивные инсталляции. В них сочетается все. Самую первую работу, Children of Uranium, мы с Питером сделала в Италии в 2005 году, и были тогда одними из первых, кто решился на нечто подобное. Obedience в Берлине стала самой известной и растиражированной в СМИ. Последняя инсталляция, H is for Horse, меньше остальных, но мне очень нравится. Я бы хотела как-нибудь привезти и показать ее в России.

Почему вы решили привезти «Алфавит Гринуэя» в Россию?

«Манеж» пригласил нас провести премьерный показ на своей площадке. Мы однажды уже приезжали сюда с Питером, и с тех пор хотели что-нибудь там сделать. Это красивое пространство, и оно было таким даже во время ремонта. Показ фильма «Алфавит Гринуэя» показался отличной идеей, потому что позволяет рассказать немного и обо мне, и о Питере.