«Что бы мы ни делали вместе, Питер получает всю славу» – жена Гринуэя о сложностях со-творчества

Для чего вы решили попробовать себя в режиссуре и снять фильм «Алфавит Гринуэя»?

Я сняла это кино для дочери. Когда она вырастет и Питера, возможно, уже не будет рядом, фильм об ее отце останется, чтобы напоминать, каким он был замечательным. А потом продюсер подумал, что лента будет интересна и более широкой аудитории. Когда смотришь интервью с Питером, они очень академичные и сдержанные; я старалась этого избегать. Я хорошо его знаю — и потому создала более личный его портрет.

Это документальная картина о моем муже, режиссере и художнике Питере Гринуэе, и нашей дочери Пип. Разговаривая с ней, он создал новый алфавит, чтобы объяснить свою работу, жизнь, страсть и вдохновение. С самого детства у Пип была с Питером особенная связь, и я думаю, она на него очень похожа — тоже талантливая и умная художница. Я хотел сделать этот фильм еще несколько лет назад, когда дочь была младше, но получилось даже лучше: 16-летняя Пип уже умеет задавать отцу вопросы и понимать его длинные и непростые ответы.

Сложно снимать собственную семью?

Питер довольно аутичный человек, и чем старше становится, тем больше это проявляется. Иногда добраться до его сути очень сложно, это становится вызовом. Мне пришлось прибегнуть ко всем книжным трюкам — например, мы будили его очень рано утром и сразу начинали задавать вопросы. Вместе работать было здорово: мы поехали в Уэльс, и я много снимала сама, что позволяло мне ближе к ним подобраться и заставить забыть о камере.

Процесс монтажа — Питер и Пип уже не были его частью — оказался очень эмоциональным, и привел меня к немного грустной мысли: я осознала, что жизнь переходит от него к ней. На экране это становится очевидно. Я показываю, как одна жизнь стремится к концу, но продолжается в другой. Мне очень повезло, что у меня есть они. Странно говорить такое о дочке, но Пип очень талантлива еще и потому, что его дарование продолжается в ней. У Питера невероятное сознание, и вот есть еще один маленький человек с таким же мышлением.