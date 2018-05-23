«Союзмультфильм» заявил о съемках новых мультфильмов про попугая Кешу, сообщает РБК.

Мультипликаторы работают над пилотным выпуском, и, в случае его успеха, студия собирается выпустить полноценный мультсериал. Помимо этого «Союзмультфильм» планирует снять полнометражный фильм для кинотеатров.

«Мы актуализируем этого персонажа: есть одна из идей сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был», - сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Сценарий для ремейка популярного мультфильма напишет автор оригинального мультсериала «Возвращение блудного попугая» Александр Курляндский.