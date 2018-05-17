Знакомьтесь, Никита Волков – звезда фильма «Черновик» по роману Лукьяненко
Ученик Юрия Бутусова и актер Театра имени Ленсовета Никита Волков сыграл главную роль в «Черновике» — экранизации сайнс-фикшн от автора «Дозоров» Сергея Лукьяненко (с 25 мая в прокате!). Если учесть, что агент Никиты — Дмитрий Савельев, открывший Данилу Козловского, мы за будущее артиста не волнуемся, это будет просто фантастика!
Константин Хабенский, «бутусовец» и тоже актер Театра имени Ленсовета, проснулся после «Дозоров» всенародно любимым и знаменитым. Параллели напрашиваются сами собой. Готов к славе мирской и народной любви?
Ты считаешь, Сергей Лукьяненко обязательно делает исполнителя главной роли в фильме по своему роману страшно знаменитым? Не думаю. К тому же в 2004 году вся страна была обклеена постерами «Ночного дозора» с лицом Константина Хабенского, это был первый такой глобальный проект. А я на постере «Черновика» стою спиной, и она у меня пока что не слишком узнаваемая. Да и чего бояться известности? Это фигня, хоть и приятная. Надо к ней относиться с иронией, и к себе тоже. Я не ставлю себя выше других и, вроде бы, не страдаю эгоцентризмом. У меня закрытый инстаграм, около двухсот подписчиков, и мои посты лайкает дай бог сотня. Я все тот же парень с Васильевского острова, им хотел бы и оставаться. Мой персонаж в «Черновике» тоже самый обычный человек, поэтому ему и не дает покоя вопрос: «С какой стати именно я был избран „таможенником“ между Землей и параллельными мирами?»
Получается, ты тоже склонен рефлексировать, почему на кастинге выбрали тебя?
У меня есть ответ почему. Перед пробами режиссер картины Сергей Мокрицкий просто разговаривал с актерами: чем занимаешься, о чем думаешь, чего хочешь. Так получилось, что моя история оказалась схожа с его: я лет до семнадцати прожил в коммуналке в одной комнате с мамой. И вот такие, вроде бы, частности заставляют приглядеться к другому внимательнее, помогают лучше его понять. Сергей Евгеньевич отличный режиссер и человек, мы подружились. С ним очень комфортно в работе, и вообще, атмосфера на площадке была семейная. В каждую смену на плейбэке (просмотр на мониторах отснятых сцен. — Прим. ред.) собиралась вся группа вплоть до рабочих. Все были предельно внимательны, никто не хотел ошибиться и подвести других.
В нашем кино почему-то часто недооценивают потенциал янг-эдалт-лент, несмотря на успех, например, «Голодных игр». В твоей фильмографии, напротив, таких картин немало: «Дед Мороз. Битва магов», «Танцы насмерть», скоро выйдет «Проект Gemini» — это осознанный выбор?
Если честно, среди них есть те, про которые я сегодня понимаю, что мог бы в них не сниматься. «Танцы насмерть» например. Там я познакомился с отличными людьми, но актерски мало что получил. Кстати, для «Проекта Gemini» у меня год спустя должна была быть досъемка с Джоном Траволтой, но мне без объяснения причин не дали визу в США. Обидно. Теперь будут переписывать сценарий — вычеркивать меня из этих сцен.
А от каких проектов ты многое получил актерски — наверное, от дебюта в фильме «Две женщины» Веры Глаголевой, где ты играл вместе с Рэйфом Файнсом?
Да, это очень удачно получилось. (Смеется.) Мне было лет восемнадцать-девятнадцать, я мало что понимал в профессии и впитывал все как губка. А когда с тобой играет такой актер — есть что впитать. Мне удалось подсмотреть кое-какие секреты Файнса, он мне помог в этой работе, но не могу сказать, что мы подружились.
Он недавно снимал в Петербурге фильм про Рудольфа Нуреева.
Основные съемки были в итоге, кажется, в Белграде, но меня в любом случае он не позвал даже на эпизод. (Смеется.) Надо было все же на «Двух женщинах» подружиться.
Кстати, как ты решил стать актером? Только не говори, что посмотрел в детстве «Английского пациента» с Файнсом.
Конечно нет. (Улыбается.) Я из цирковой семьи, но мечтал стать адвокатом и защищать людей — даже ходил на подготовительные курсы при юрфаке СПбГУ: мы жили в двух минутах ходьбы от факультета. Потом мама предложила попробоваться на актерский, и я поступил сразу к трем мастерам, которые в тот год набирали студентов. Я выбрал курс Анны Алексахиной и Гарольда Стрелкова при Театре имени Ленсовета, но Стрелков почти сразу ушел, зато нас начал вести Юрий Бутусов.
Решил, что будешь делать после увольнения Бутусова с поста худрука и главного режиссера Театра имени Ленсовета?
Это не увольнение — Юрий Николаевич ушел сам. Ситуация непростая, что-то конкретное говорить пока рано, но для меня, конечно, главный интерес к работе в этом театре, где я играю в спектаклях «Кабаре Брехт» и «Комната Шекспира», был связан с моим мастером.
Никита, не могу не спросить: ты же знаешь, что выглядишь как младший брат Данилы Козловского? Вы очень похожи.
Там подлиннее список будет: не только Данилы, а еще и Роберта Паттинсона, и Эштона Кутчера. Когда-то сравнения раздражали, теперь уже веселят. Но о сходстве обычно говорят кинозрители, а те, кто приходит в театр, его, надеюсь, не находят. Актерская профессия — это перевоплощение. Бутусов меня научил, что никакого конкретного амплуа нет и загонять себя в рамки нельзя: на сцене возможно все.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Алексей Костромин, архивы пресс-служб
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