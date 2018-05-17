Знакомьтесь, Никита Волков – звезда фильма «Черновик» по роману Лукьяненко

Константин Хабенский, «бутусовец» и тоже актер Театра имени Ленсовета, проснулся после «Дозоров» всенародно любимым и знаменитым. Параллели напрашиваются сами собой. Готов к славе мирской и народной любви?

Ты считаешь, Сергей Лукьяненко обязательно делает исполнителя главной роли в фильме по своему роману страшно знаменитым? Не думаю. К тому же в 2004 году вся страна была обклеена постерами «Ночного дозора» с лицом Константина Хабенского, это был первый такой глобальный проект. А я на постере «Черновика» стою спиной, и она у меня пока что не слишком узнаваемая. Да и чего бояться известности? Это фигня, хоть и приятная. Надо к ней относиться с иронией, и к себе тоже. Я не ставлю себя выше других и, вроде бы, не страдаю эгоцентризмом. У меня закрытый инстаграм, около двухсот подписчиков, и мои посты лайкает дай бог сотня. Я все тот же парень с Васильевского острова, им хотел бы и оставаться. Мой персонаж в «Черновике» тоже самый обычный человек, поэтому ему и не дает покоя вопрос: «С какой стати именно я был избран „таможенником“ между Землей и параллельными мирами?»

Получается, ты тоже склонен рефлексировать, почему на кастинге выбрали тебя?

У меня есть ответ почему. Перед пробами режиссер картины Сергей Мокрицкий просто разговаривал с актерами: чем занимаешься, о чем думаешь, чего хочешь. Так получилось, что моя история оказалась схожа с его: я лет до семнадцати прожил в коммуналке в одной комнате с мамой. И вот такие, вроде бы, частности заставляют приглядеться к другому внимательнее, помогают лучше его понять. Сергей Евгеньевич отличный режиссер и человек, мы подружились. С ним очень комфортно в работе, и вообще, атмосфера на площадке была семейная. В каждую смену на плейбэке (просмотр на мониторах отснятых сцен. — Прим. ред.) собиралась вся группа вплоть до рабочих. Все были предельно внимательны, никто не хотел ошибиться и подвести других.