«Он очень любил нашу страну и людей»: Дудь снял фильм об Алексее Балабанове

Автор Youtube-канала «вДудь» Юрий Дудь снял выпуск, посвященный годовщине смерти режиссера Алексея Балабанова. Журналисту удалось взять интервью у вдовы режиссера Надежды Васильевой, а также продюсера Сергея Сельянова, который долгие годы сотрудничал с Балановым, сына Петра Балабанова и актрисы Агнии Кузнецовой, снявшейся в картине «Груз-200».

«Считается, что если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь. Но это — бред. <…> Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», — говорит Дудь в начале фильма.

Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года на 55-м году жизни от сердечного приступа. Каждый его фильм — это прыжок выше головы. Он никогда не снимал народное кино, но народ разобрал его фильмы на цитаты. Не считался с конъюнктурой, но всегда оказывался в фокусе внимания критиков. В новейшей истории не было картин, которые вызвали бы такую бурю полярных оценок, как «Брат» или «Груз 200». Последний прижизненный материал Собака.ru о режиссере можно прочитать здесь.