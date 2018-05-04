«Без денег государства заниматься кино в России невозможно»: Илья Стюарт и Сергей Сельянов о «Лете» Серебренникова
В «Открытой библиотеке» два влиятельных продюсера Сергей Сельянов и Илья Стюарт обсудили состояние киноиндустрии в стране и новый фильм арестованного режиссера Кирилла Серебренникова. Вела беседу журналистка Катерина Гордеева.
Катерина Гордеева: Фильм «Лето», продюсером которого является Илья Стюарт, вошел в основную программу Каннского фестиваля. Почему для русского кино так важно оказаться на каком-то международном фестивале?
Сергей Сельянов: Если говорить о зрительском кино, то понятно, почему – это приносит дополнительные деньги. И речь не о фестивалях, а о присутствии за рубежом, кино должно путешествовать. Есть, допустим, национальные фильмы, например, местные комедии, где природа юмора недоступна для всех. А что касается фильмов авторских, то в России они не получают должной жизни. В этом году вышел фильм «Довлатов», который показал беспрецедентные результаты в российском прокате. На нем было около 300 тысяч зрителей, это очень много для авторского кино, пару лет назад эти цифры были в 10 раз меньше. Я надеюсь, эта тенденция будет продолжаться и развиваться.
Илья Стюарт: По своему опыту скажу: с точки зрения продюсера это полностью меняет картину – мы получаем совершенно другие продажи и другого рода покупателей.
К. Гордеева: Я много раз слышала версию о том, что вы, Сергей, очень талантливый режиссер, однажды решили стать продюсером, потому что рядом был Алексей Балабанов. Насколько это правдиво, и почему вы выбрали такой путь, несмотря на сложные времена для этого рода искусства?
С. Сельянов: Нет, это не так. Я решил, что хочу заниматься кино, в восьмом классе, посмотрев фильмы Чарли Чаплина. Я делал любительские фильмы и был всеми сразу: режиссером, сценаристом, продюсером. Кстати, в Советском союзе слова «продюсер» никто не знал, но я им был. Мы снимали картину по шуточной песне Высоцкого «Мистер Джон Ланкастер Пек» про шпиона, и нам приходилось договариваться с рестораном, чтобы мы могли снять там сцену. В то время, посещение ресторана восьмиклассником было событием необычным, я был к этому не готов, но идти надо было. Я решал многие организационные вопросы, и если тогда говорил, что просто развлекаюсь, то по сегодняшним меркам – уже начал строить карьеру.
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Сергей Сельянов
К. Гордеева: Это же большая разница, реализовывать свой замысел, или помогать другому человеку, с чьим замыслом ты, может быть, даже не согласен.
С. Сельянов: Нет, если не согласен, значит не надо этим заниматься.
К. Гордеева: Ну а он пришел, сказал одно, а снял совсем другое.
С. Сельянов: Нет, так не может быть. Режиссер и продюсер в любом случае должны друг друга слышать, а не слушать. Если подобное произойдет, то в такой альянс я не вступлю.
К. Гордеева: Илья, а вы могли бы заниматься продюсированием в самых разных направлениях и в любой части мира, учитывая ваше образование. У вас уже шесть фильмов в России. Почему здесь, почему Серебренников?
И. Стюарт: Несмотря на образование, я достаточно рано принял решение, что хочу вернутся работать в Россию. В этом смысле я всегда был и остаюсь патриотом. Я горжусь, что некоторые наши фильмы ломают границы несмотря на то, что они русские. И это вообще невероятное чувство – представлять свою родину за рубежом. К этому мы стремились и будем продолжать стремиться.
К. Гордеева: У меня вопрос тогда к вам обоим: с точки зрения продюсерского бизнеса ты либо остаешься в истории, либо зарабатываешь деньги. Как усидеть на этих двух стульях?
С. Сельянов: Катя, так вопрос не ставится. Мы делаем кино и, извините за банальность — это наша жизнь, деньги здесь не главное. Хочется, конечно, чтобы остались жить фильмы. Вот к чему нужно стремится. Кино – не совсем бизнес в России, рынка недостаточно. Все снимается за счет фондов, государственной поддержки.
И. Стюарт: Учитывая наш скромный опыт, мы поняли одну вещь: каждый раз, когда мы пытались заработать денег, у нас это не получалось, а когда делали искреннее кино, например, фильм Кирилла Серебренникова «Ученик», выходили в прибыль. Это маленькое подтверждение того, что не стоит отталкиваться от денег.
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Илья Стюарт
С. Сельянов: А о чем вы подумали как продюсер во время съемок фильма, когда Серебренникова увезли на допрос, а у вас там еще три важные сцены?
И. Стюарт: Я подумал, что ни в коем случае нельзя снимать кино дальше. Благодаря тому, что у Кирилла театральный подход к работе – бесконечные репетиции и записи на iPhone – нам удалось сократить и доснять все необходимые сцены. А смонтировал кино он уже сам, сидя дома. Мы гордимся, что фильм остался авторским до конца.
К. Гордеева: Сергей, а как бы вы поступили?
С. Сельянов: Я поступил бы также. Могу рассказать про свои эмоции, по поводу этого события. Само по себе то, что произошло – отвратительно. Забрать человека со съемок – это очень подлый и низкий поступок с точки зрения кинематографистов.
К. Гордеева: С точки зрения продюсирования кино насколько необходимо сотрудничать с государством? Насколько стремно брать деньги у властей?
С. Сельянов: Это не государственные, а наши деньги. Я не раз говорил чиновникам об этом. Если страна в лице всех нас считает нужным, чтобы кино в стране развивалось, то мы имеем право распоряжаться ими, как хотим. Конечно, мы с ними работаем. Российский рынок растет, мы прикладываем все усилия к этому, но в девяти случаях из десяти он недостаточен: мы редко выходим за пределы страны с фильмами. Кино – рискованный бизнес, тем он и интересен, с моей точки зрения. Всем инвесторам, которые ко мне приходят, я говорю одну вещь: «Чтобы заниматься кино, вам необходимо полюбить убытки, а если вы не в состоянии это принять, тогда вам тут делать нечего». В нашей профессии нет людей, которые пришли со стороны.
И. Стюарт: Мы тоже брали государственные деньги, без них заниматься кино в этой стране невозможно.
К. Гордеева: На какие уступки вы готовы пойти, если в министерстве культуры раскритикуют вашу работу и дадут «ценные» советы?
И. Стюарт: Такой проект мы наверняка бы сделали иным способом. Я сейчас говорю о коммерческих фильмах, которые тоже должны быть в стране, ведь именно они приносят прибыль и развивают индустрию: ужастики, комедии, триллеры.
С. Сельянов: Настоящий продюсер, конечно, не согласится уродовать кино, хотя бывали случаи, когда люди меняли сценарий за деньги, но я их профессионалами не считаю. Иногда можно услышать отличный совет, даже от того же бюрократа. Советы – всегда хорошо, я сам люблю этот метод и активно его использую. Если в Советском союзе продвинуть свою картину было тяжело, то сейчас мы фактически свободны.
К. Гордеева: Вы говорили о том, что можно услышать глупости со стороны властей. А на чьи советы опираетесь вы сейчас?
С. Сельянов: Что такое продюсер? Это и есть тот самый «Ленфильм». Вообще, в Советском союзе главным продюсером было Политбюро. Они выполняли так и идеологические, так и редакторские функции. Сейчас же я показываю сценарии, например, фокус-группе, иногда берем 30-40 обычных зрителей, которые ходят в кино. Они смотрят и пишут свои коротенькие отзывы, к которым мы прислушиваемся.
И. Стюарт: Чаще всего я показываю работы своей семье, это очень интересная практика. Даже не приходится тратить деньги на фокус-группу.
С. Сельянов: Илья, как получился сценарий фильма «Ученик» и почему вы выбрали Серебренникова?
И. Стюарт: Был сценарий, который написал другой режиссер. Мы с Кириллом работали раньше и мечтали заниматься кино, так что мне пришлось переписывать все заново. Когда мы принесли его Кириллу, он сказал: «Ребят, я вообще другую музыку люблю». А с тех пор, как он включился в проект, мне кажется, он безумно проникся и полюбил его, стал жить им и создал точный образ, что еще раз доказывает его профессионализм.
К. Гордеева: Сергей, а вы чаще находите сами режиссера, или он сам приходит к вам?
С. Сельянов: Есть грубое деление на авторское и зрительское кино, оно всем известно. В авторском кино по определению приходит автор вместе со сценарием. В зрительском кино все ровно наоборот. Продюсер создает сценарий и проект, а только потом ищет под него режиссера. Но, несмотря на это деление, роль каждого в процессе создания картины велика.
И. Стюарт: В последнее время, одна из моих любимых фраз «мы сами нанимаем своего начальника».
К. Гордеева: Если почитать интервью актеров за последнее время, то все говорят о гегемонии продюсеров и жалуются.
С. Сельянов: На нас всегда жалуются те, кому лень самим чем-то заниматься. Я буду счастлив, если ко мне будут приходить люди с идеями и сценариями, но писать их сложно. Я сам на режиссеров периодически наезжаю, мол: «Ты сам вообще хочешь чего-нибудь? Может, кино про инопланетян, там, про войну?» Как правило, ответа я не получаю, и я сейчас говорю о талантливых людях. Наверное, что-то перестроилось.
К. Гордеева: Сколько прибыльных зрительских фильмов нужно снять продюсеру, чтобы иметь возможность заниматься авторским кино?
И. Стюарт: Нужно параллельно заниматься рекламой, как это делаем мы.
С. Сельянов: Если фильм заслуживает внимания, то деньги мы найти сможет. Так вопрос не ставится. В любом случае большинство авторских фильмов убыточные. Тем не менее, для того, чтобы иметь возможность делать то, что я хочу, у меня есть дополнительные бизнесы, которые позволяют мне иметь больше возможностей.
К. Гордеева: С чем вы связываете кинобум в стране? Люди убиваются в битве между «Нелюбовью» и «Аритмией» – я такого еще не видела.
С. Сельянов: Это сильное преувеличение. 300, ну 350 тысяч зрителей и у того, и у другого фильма. Что касается зрительского кино, то ответ достаточно простой. Восемь лет назад был создан Фонд кино, по просьбам наших коллег была пересмотрена концепция поддержки фильмов государством. Сама помощь составляет не больше трети бюджета, но она, безусловно, важна, потому что без государственных денег не будет и частных. А серьезное кино никто смотреть не хочет, всем нужны развлечения. У нас есть эти 300 тысяч человек.
И. Стюарт: Лично я как продюсер очень жду, когда в Россию придут стриминговые сервисы, которые специализируются на авторском кино. Это должно дать глоток воздуха и новые возможности для нас.
К. Гордеева: Сергей, а как вы смотрите на стриминг?
С. Сельянов: На стриминг я смотрю как на один из рынков, а они бывают первичными и вторичными. Первичные рынки для кино – это кинотеатры. Мы снимаем фильмы, в том числе картинку и звук, именно для кинозалов. Для интернета такое качество необязательно. Мне бы очень хотелось, чтобы грань чувствовалась. Известная компания «Netflix» принципиально выпускает свои картины только в интернете. Первое слово в любом случае должно быть за кинотеатром, которые, надеюсь, будут развиваться и дальше, хотя им предрекали смерть. А стриминговый сервис помогает делать другие фильмы. Мешает только пиратство, так как возвращать деньги у нас не получается. Когда мы сможем загнать их в свои «гетто», тогда будет расцвет всей индустрии.
К. Гордеева: Что должно случиться в России, чтобы вы сказали, что с продюсированием в этой стране покончено?
И. Стюарт: Я только начал…
К. Гордеева: Вы только начали, а у вас уже режиссера посадили. Хорошо начали!
С. Сельянов: Точно не стоит зарекаться. Надеюсь, мне не придется такое решение принимать. Случай с Кириллом не имеет никакого отношения к кинематографу, это просто расправа. А вообще мы в состоянии противостоять тенденциям, о которых вы говорите.
И. Стюарт: Если вносить нотку оптимизма, то моя команда стремится сделать кино международным. Я хочу снимать фильмы для всего мира, но мой офис будет находиться в Москве. Это принципиально. Возможно, звучит наивно, но амбиции именно таковы. Ограничения я видеть отказываюсь.
Фото: Открытая Библиотека
Записал Александр Просяник
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