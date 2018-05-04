Катерина Гордеева: Фильм «Лето», продюсером которого является Илья Стюарт, вошел в основную программу Каннского фестиваля. Почему для русского кино так важно оказаться на каком-то международном фестивале?

Сергей Сельянов: Если говорить о зрительском кино, то понятно, почему – это приносит дополнительные деньги. И речь не о фестивалях, а о присутствии за рубежом, кино должно путешествовать. Есть, допустим, национальные фильмы, например, местные комедии, где природа юмора недоступна для всех. А что касается фильмов авторских, то в России они не получают должной жизни. В этом году вышел фильм «Довлатов», который показал беспрецедентные результаты в российском прокате. На нем было около 300 тысяч зрителей, это очень много для авторского кино, пару лет назад эти цифры были в 10 раз меньше. Я надеюсь, эта тенденция будет продолжаться и развиваться.

Илья Стюарт: По своему опыту скажу: с точки зрения продюсера это полностью меняет картину – мы получаем совершенно другие продажи и другого рода покупателей.

К. Гордеева: Я много раз слышала версию о том, что вы, Сергей, очень талантливый режиссер, однажды решили стать продюсером, потому что рядом был Алексей Балабанов. Насколько это правдиво, и почему вы выбрали такой путь, несмотря на сложные времена для этого рода искусства?

С. Сельянов: Нет, это не так. Я решил, что хочу заниматься кино, в восьмом классе, посмотрев фильмы Чарли Чаплина. Я делал любительские фильмы и был всеми сразу: режиссером, сценаристом, продюсером. Кстати, в Советском союзе слова «продюсер» никто не знал, но я им был. Мы снимали картину по шуточной песне Высоцкого «Мистер Джон Ланкастер Пек» про шпиона, и нам приходилось договариваться с рестораном, чтобы мы могли снять там сцену. В то время, посещение ресторана восьмиклассником было событием необычным, я был к этому не готов, но идти надо было. Я решал многие организационные вопросы, и если тогда говорил, что просто развлекаюсь, то по сегодняшним меркам – уже начал строить карьеру.