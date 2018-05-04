В честь Дня Победы петербуржцы смогут со скидкой посмотреть «Довлатова», «Аритмию» и «Тренера»

  • "Довлатов"

  • "Аритмия"

  • "Тренер"

В честь Дня Победы петербуржцы смогут со скидкой посмотреть российские фильмы. Акцию проводит сеть кинотеатров «Каро». На сеансы установлена обычная будничная цена.

Горожанам покажут как военные драмы, так и новинки кинопроката и хиты последних лет. В репертуаре 9 мая такие картины, как «Довлатов», «Аритмия», «Сталинград», «Легенда №17», «Экипаж», «Тренер», «Движение вверх» и многие другие. 

Стоимость билетов начинается от 130 рублей. Ветераны ВОВ смогут посмотреть кино бесплатно. Забронировать билеты и узнать расписание сеансов можно здесь.


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