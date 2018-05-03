«Данила Багров - это обреченный русский самурай, олицетворяющий одиночество"

Николай Солодников: Много ли еще таких картин, как «Брат» – которые смогли также повлиять на страну, в которой мы сейчас живем?

Максим Семеляк: Первый вопрос, а вы меня уже поставили в тупик. Давайте сначала разберемся, в чем влияние картины «Брат»? Что вы имеете в виду? Понятно, что в последнее время легко и приятно думать о том, что весь русский мир предсказан Данилой Багровым, но о влиянии «Брата» говорить неправильно. Это просто великолепно запечатленный точный образ. Скорее это слепок, а не какая-то проекция извне.

Н. Солодников: То есть вам представляется, что Данила Багров – просто удачный образ, который не стал моделью национального героя для нескольких поколений молодых русских парней?

М. Семеляк: Здесь принципиальна одна вещь. Она связана с семантикой того, как названа эта картина. Это история про брата – человека-одиночку. Здесь нет никакой истории ни про братство, ни про условную братву. Если мы посмотрим обе картины, то поймем, что в первую очередь главный герой – не жилец. Все мы любим говорить о том, что будет дальше, что нам покажут в третьей картине. Очевидно, что ничего, потому что образ этого человека несет в себе смерть. Мне кажется, этот путь обреченного русского самурая олицетворяет одиночество, тем самым делая картину актуальной по сей день.