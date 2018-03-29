«Я свободна»: Вышел трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»

Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки». По словам исполнительницы главной роли Элизабет Мосс, лейтмотивом нового сезона станет материнство в тоталитарном обществе государства Гилеад. «Это темный сезон. Я бы сказала, возможно, даже темнее, чем первый», — говорила Мосс.

Во втором сезоне будет 13 серий, первая выйдет 25 апреля.

Первая серия второй части шоу выйдет 25 апреля. «Рассказ служанки» в 2017 году получил «Эмми» и «Золотой глобус» как лучший сериал. В основу сценария шоу лег одноименный роман канадской писательницы Маргарет Этвуд.