«Приготовьтесь ко второму пришествию»: Вышел трейлер «Дэдпула-2»
В сети появился трейлер супергеройского блокбастера «Дэдпул-2». В ролике показывают основные сюжетные линии и героев.
В главной роли по-прежнему Райан Рейнолдс, роль злодея Кейбла досталась Джошу Бролину. Также в картине снялись Морена Баккарин, Т.Дж.Миллер, Брианна Хильдебранд и другие. Режиссером выступил Дэвид Лейтч («Джон Уик»).
Российская премьера «Дэдпула-2» запланирована на 17 мая.
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