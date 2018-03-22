«Приготовьтесь ко второму пришествию»: Вышел трейлер «Дэдпула-2»

В сети появился трейлер супергеройского блокбастера «Дэдпул-2». В ролике показывают основные сюжетные линии и героев.

В главной роли по-прежнему Райан Рейнолдс, роль злодея Кейбла досталась Джошу Бролину. Также в картине снялись Морена Баккарин, Т.Дж.Миллер, Брианна Хильдебранд и другие. Режиссером выступил Дэвид Лейтч («Джон Уик»).

Российская премьера «Дэдпула-2» запланирована на 17 мая.