16 главных сериалов весны 2018 года
Джаред Лето бежит из японской тюрьмы, Эми Адамс выходит из психушки в новом проекте режиссера «Большой маленькой лжи», а Агнесс Дин записалась в ряды британской полиции — все, что вы будете смотреть этой весной.
Премьеры:
«Аутсайдер»
уже идет
Стриминг-сервис Netflix продолжает политику привлечения голливудских суперзвезд к своим телешоу. В новом историческом триллере Джаред Лето играет американского военнопленного, которому из японской тюрьмы помогает сбежать высокопоставленный якудза. Герой Лето в короткий срок «отдает долг чести» и становится видной фигурой в местных криминальных раскладах.
«Призрачная башня»
уже идет
Своеобразная мокументари-рифма к антитеррористическому сериалу «Родина» (чей 7-й сезон выйдет осенью). 10 серий, поставленных по знаменитой книге журналиста Лоуренса Райта о подоплеке событий 11 сентября 2001 года. «Башня» показывает противостояние по обе стороны: как со стороны спецслужб ( в том числе традиционную «игру» между ФБР и ЦРУ), так и исламистского подполья. В ролях: Джефф Дэниелс, Питер Скарсгаард, Тахар Рахим и еще несколько первоклассных актеров.
«Безжалостное солнце»
уже идет
Британский полицейский триллер, чье действие разворачивается на улицах Лондона, погружающегося в хаос конца цивилизации. Апокалипсис не за горами: а пока с преступниками борются и выясняют отношения инспекторы полиции в исполнении Джима Стерджесса и модели и актрисы Агнесс Дин.
«Криптон»
С 21 марта
Приквел-эпопея для любителей супергеройского жанра. Действие развернется на родной планете Супермена – за двести лет до рождения того. В центре сюжета - дед Супермена, а также бесконечные интриги среди влиятельных семейств Криптона, разделенных по вопросу дальнейшего освоения космоса или же продолжения благодетельной изоляции.
«Барри»
С 25 марта
Новый комедийный сериал флагманского канала HBO. Билли Хейдер играет экс-морпеха, который в формате семейного подряда, вместе с отцом, работает наемным убийцей. Однажды Барри отправляется в Лос-Анджелес, где проходит кастинг в театральную студию и понимает, что он никакой не киллер, а настоящий актер, не исключено – гениальный. Так между выполнением кровавых заказов и адаптацией в богемной Калифорнии и проходит его жизнь. Своего рода сериал-противовес «Декстеру».
«Доверие»
С 25 марта
Драма о безжалостном мире очень богатых, снятая для канала FX британцем Дэнни Бойлом. Сериал основан на реальных событиях: в начале 1970-х из центра Рима был похищен внук влиятельнейшего миллиардера, нефтяного короля Жана Поля Гетти (Дональд Сазерленд). Поначалу выкуп собираются отдать похитителям, но постепенно становится ясно, что жизнь подростка на волоске и что единственная, кого это заботит, - невестка магната (Хиллари Суонк). Но это лишь завязка жестокой и полной сюжетных твистов истории.
«Террор»
С 26 марта
Одна из самых интригующих премьер телесезона. 10-серийная экранизация выдающегося романа современного американского писателя Дэна Симмонса (2007). В основе сюжета лежит реальная история погибшей полярной экспедиции английского мореплавателя Джона Франклина 1845-1848 годов. Однако в первоисточнике драма неравной схватки людей с вековыми льдами стала для Симмонса поводом для мистического хоррора, антропологического этюда о том, на что способны люди в предельно экстремальной ситуации, увлекательного повествования об эскимосской мифологии и еще кое-чего такого, что трудно пересказать словами.
«Говардс Энд»
С 8 апреля
4-серийный костюмный сериал о нравах пост-викторианской Англии, снятый по мотивам классического романа Эдварда Моргана Форстера. Буржуазное семейство Уилкоксов сталкивается с аристократично-богемными сестрами Шлегель и завязывает с ними тесные связи: от помолвки одной из сестер с наследником состояния семьи до участивя в сложных делах наследования – и все это в преддверии первой мировой войны, которая изменит планы и разлучит влюбленных.
«Теневая власть»
5 апреля
Американский гигант FOX взялся догонять Netflix собственным шпионским триллером о МИ-6 и ЦРУ, выдав ему полный финансовый карт-бланш. Поэтому на премьере в Лондоне телешоу уже стали сравнивать с «Сирианой» — по уровню достоверности съемок, и с франшизой про Джейсона Борна — за зрелищность. В главной роли — почетный кингсмэн Марк Стронг, с коллегами разыгрывающий многофигурную композицию о профессиональной деформации разведчиков.
«Реллик»
С 13 апреля
Очередной британский сериал, показ которого перенесли на весну 2018 года. История серийного убийцы, рассказанная «от финала к началу». В первой серии изверг уже пойман, а действие разворачивается вспять, показывая детали зверств, раскрывая личность маньяка, а заодно объясняя, что случилось с полусумасшедшим детективом, чье лицо обезображено серной кислотой.
«Острые предметы»
С 27 мая
Еще один жадно ожидаемый мини-сериал HBO. Режиссер тут тот же, что и в выдающейся «Маленькой большой лжи», — бельгиец Марк Валле. «Острые предметы» сняты по бестселлеру Гиллиан Флинн (авторши «Исчезнувшей», тоже удачно экранизированной). Главная героиня (Эми Адамс) – только что вышедшая из психушки криминальная репортерша – отправляется в родное, внешне благополучнейшее захолустье, чтобы написать о похищении и убийстве двух маленьких девочек.
5 сериалов, которые вернутся весной:
«Американцы» (6 сезон)
С 28 марта
История супружеской пары – агентов КГБ еще со времен «холодной войны» - проживающей в благополучном пригороде с двумя детьми, неистощима на гэги, угрозы разоблачения и прочий саспенс. Противостояние двух сверхдержав давно закончилось, а потом успело вновь начаться, но Элизабетт и Филипп по-прежнему вынуждены быть на невидимом посту.
«Легион»
С 3 апреля.
Продолжение одного из самых мощных сериалов прошлого года. Напомним, речь идет рассказывает парне с диагнозом «шизофрения», все детство кочевавшего из одной клиники в другую. Понимая, бесполезно бороться с разрывающими его тело десятками личностей, герой пытается приручить каждую личность, используя способности во благо других людей. Так Дэвид становится настоящим супергероем.
«Мир Дикого Запада» (2 сезон)
С 22 апреля
Создатели сериала во главе с Джонатаном Ноланом в финале дебютного сезона все перевернули вверх дном и явили зрителям лица истинных злодеев. Детали происходящего во втором сезоне по возможности не раскрываются, однако в первом же тизере содержался некий сигнал о помощи. «Кто-нибудь. Что-то пошло не так. Нам нужна помощь, вы слышите?» - гласит текст на экране. Затем операционная система перезагружается и появляется сообщение: «Всё в порядке. Празднество продолжается».
«Дневник служанки» (2 сезон)
С 25 апреля
По идее, литературный первоисточник антиутопии (роман Маргарет Этвуд) был, хоть и с отклонениями от фабулы, отыгран в первом сезоне. Но популярность жутковатой истории об Америке ультраконсервативного будущего сподвигло создателей продолжать. Очевидно, нас ждут дальнейшие подробности из жизни элиты Галаада, а также вторжение повстанцев из Канады или восстание отверженных на радиоактивной свалке.
«Несгибаемая Кимми Шмидт» (2 сезон)
30 мая
Новая порция приключений неисправимой 30-летней оптимистки, которую играет довольно многообещающая комедийная актриса Элли Кемпер. Китти, в прошлом сезоне спасенная из секты подземного безумного пророка, с переменным успехом продолжает социализироваться: работая бэби-ситтером, общаясь с малахольными соседями и бродя по суматошному Нью-Йорку.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.