16 главных сериалов весны 2018 года

«Барри»

С 25 марта

Новый комедийный сериал флагманского канала HBO. Билли Хейдер играет экс-морпеха, который в формате семейного подряда, вместе с отцом, работает наемным убийцей. Однажды Барри отправляется в Лос-Анджелес, где проходит кастинг в театральную студию и понимает, что он никакой не киллер, а настоящий актер, не исключено – гениальный. Так между выполнением кровавых заказов и адаптацией в богемной Калифорнии и проходит его жизнь. Своего рода сериал-противовес «Декстеру».