Вышел первый трейлер сиквела «Фантастических тварей». И там есть молодой и красивый Дамблдор!

Появился первый трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», сиквела «Фантастические твари и где они обитают» 2016 года.

Сюжет второй части разворачивается после событий первой: темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, сыгранный Джонни Деппом, сбежал. Молодой Альбус Дамблдор в исполнении Джуда Лоу зовет на помощь своего бывшего студента Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн).

«Преступления Грин-де-Вальда» выйдут в ноябре 2018 года. Как и первую часть «Фантастических тварей», новый фильм снял режиссер Дэвид Йейтс.