Вышел фильм о культовом петербургском клубе Tamtam
В сети появился документальный фильм Ивана Бортникова «Там-Там: Музыка смутного времени». Фильм сняли в 2017 году.
Документалка Ивана Бортникова подробно описывает историю расцвета и упадка легендарного петербургской клуба альтернативной музыки 90-х. В «Там-таме» выросли «Король и Шут», «Сказы леса», Tequilajazzz, Spitfire и многие другие известные группы. Можно узнать, как начинающие музыканты пробивались к славе до появления клуба, как в Петербурге появилась сайко-тусовка и наци-скины. Авторы не обошли стороной и тему наркомании, которая сказалась на завсегдатаях клуба не лучшим образом.
В фильме также появляются Леха Никонов из «ПТВП», по большей части вспоминающий об Эдуарде «Рэдте» Старковом, Илья Маррадер, Стас Богорад (Meantraitors) Кирилл Ермичев (Scarry Boom), а также музыканты Markscheider Kunst, групп the Пауки, «Бироцефалы» и не только.
TaMtAm - первый и до 1994 года единственный петербургский рок-клуб западного образца. Был основан в 1991 году в доме по адресу Малый проспект Васильевского Острова, 49 бывшим виолончелистом рок-группы «Аквариум» Севой Гаккелем, который незадолго до этого посетил знаменитый клуб CBGB. Клуб копировал уже упомянутый CBGB во всём, в частности идея «панковских» четвергов была скопирована с воскресных Punk/Hardcore Matenees, которые проводились в CBGB. Сева Гаккель дал нам эксклюзивное интервью, в котором рассказал, как начиналась жизнь культового места.
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