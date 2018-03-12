Вышел фильм о культовом петербургском клубе Tamtam



В сети появился документальный фильм Ивана Бортникова «Там-Там: Музыка смутного времени». Фильм сняли в 2017 году.

Документалка Ивана Бортникова подробно описывает историю расцвета и упадка легендарного петербургской клуба альтернативной музыки 90-х. В «Там-таме» выросли «Король и Шут», «Сказы леса», Tequilajazzz, Spitfire и многие другие известные группы. Можно узнать, как начинающие музыканты пробивались к славе до появления клуба, как в Петербурге появилась сайко-тусовка и наци-скины. Авторы не обошли стороной и тему наркомании, которая сказалась на завсегдатаях клуба не лучшим образом.

В фильме также появляются Леха Никонов из «ПТВП», по большей части вспоминающий об Эдуарде «Рэдте» Старковом, Илья Маррадер, Стас Богорад (Meantraitors) Кирилл Ермичев (Scarry Boom), а также музыканты Markscheider Kunst, групп the Пауки, «Бироцефалы» и не только.