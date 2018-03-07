К 8 марта Raffaello cняли фильм о стереотипах в отношениях полов

Создатели фильма считают, что в нашем обществе отношения все еще находятся во власти предрассудков. Пары вынуждены соотносить себя с набором критериев, по которому окружающие «оценивает» их — сколько он зарабатывает, как она одевается, чем они увлекаются, сколько им лет и так далее. Каждая из десяти историй ролика вдохновлена примерами из жизни его автором и сопровождается столь же реальным стереотипом. Короткометражка получила название «Любви все равно».