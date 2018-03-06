Евгений Цыганов и Юлия Пересильд в новом трейлере «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко

На «Кинопоиске» вышел новый трейлер экранизации романа Сергей Лукьяненко «Черновик». В фильме появляется и сам писатель в камео пассажира метро. Фантастический роман вышел в 2005 году тиражом 550 000 экземпляров.

Картина рассказывает о дизайнере компьютерных игр, который однажды оказался стертым из памяти всех своих знакомых, так как его выбрали таможенником между параллельными мирами. В фильме снялись Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Никита Волков, Ольга Боровская и другие.

Режиссером фильма выступил Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь»). В прокат картина выйдет 25 мая. «Кинопоиск» отмечает, что кинокомпания «Новые люди» вместе с Сергеем Лукьяненко активно разрабатывает продолжение «Черновика» — «Чистовик».