Netflix продлил сериал «Черное зеркало» на 5-й сезон

Компания Netflix продлила сериал «Черное зеркало» на 5-й сезон. Дата выхода нового сезона, количество серий и сюжет пока неизвестны.

Ранее автор сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер сообщил о выпуске одноименной книжной антологии. Печатная версия событий, описываемых в шоу, выйдет в виде трех томов, каждый из которых будет представлять собой отдельную повесть. Над первым томом будут трудиться Кори Доктороу («Down and Out in the Magic Kingdom»), Клэр Норт («Пятнадцать жизней Гарри Огаста») и Сильвен Невель («Sleeping Giants»).