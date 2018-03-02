Сын Цоя сравнил фильм Серебренникова «Лето» с «Матильдой»

Александр Цой, музыкант и сын лидера группы «Кино», рассказал «Фонтанке», что думает о фильме «Лето», посвящённом Виктору Цою и Майку Науменко. По словам Цоя-младшего, сначала надо «увидеть законченный фильм», а затем рассуждать о нём.

«Поэтому я отношусь к шумихе вокруг фильма Серебренникова с иронией», — отметил Александр Цой.

По его словам, заявление Бориса Гребенщикова о том, что сценарий картины является «ложью от начала и до конца», выглядит неоднозначно, потому что БГ сне видел фильм, не знает, какая там правда».

«Я могу с уверенностью сказать, что тот сценарий, который все прочитали и который вызвал негодование, к будущему фильму имеет очень небольшое отношение», — добавил сын легендарного музыканта.

Он также отметил, что история с фильмом Кирилла Серебренникова чем-то напоминает ему недавнюю историю с картиной Алексея Учителя «Матильда»: «люди не понимают, о чем идёт речь, и при этом активно обсуждают непонятно что».

Фильм «Лето» режиссёр Кирилл Серебренников снимал в Петербурге в 2017 году и монтировал в 2018-м под домашним арестом, под которым находится из-за дела «Седьмой студии». Картина расскажет о любовном треугольнике между Виктором Цоем, Майком Науменко и супругой Науменко Натальей. Известно, что одну из ролей сыграет лидер группы «Звери» Рома Зверь. Художественную ленту о Цое также планирует снять музыкант, писатель и сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин.

По материалам «Фонтанки»