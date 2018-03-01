Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся у Тарантино в фильме «Однажды в Голливуде»

Квентин Тарантино снимет в своем девятом по счету фильме «Однажды в Голливуде» Леонардо Ди Каприо и Бреда Питта. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В мировой прокат картина должна выйти 9 августа 2019 года. Ди Каприо сыграет бывшую звезду телевизионных вестернов, а Брэд Питт — Клиффа Бута, его постоянного дублера. При этом они живут по соседству с Шэрон Тейт — актрисой и моделью, убитой бандой Чарлза Мэнсона. Действие фильма развернется в 1969 году. Сам режиссер признается, что хотел бы снять историю Голливуда, которого уже давно нет.

Для Тарантино это будет первая работа, снятая без продюсера Харви Вайнштейна. Его Weinstein Company находится на грани банкротства в связи с обвинениями продюсера в сексуальном насилии и домогательствах на рабочем месте.