Кажется, это был заговор. Нет, я не параноик, и конспирологические теории вызывают у меня скепсис, но дорогая редакция абсолютно точно имела в виду что-то специальное, когда отправляла меня на интервью с Любовью Аксеновой. Да, у нее огромное количество премьер — это и драма «Идеальные» Кирилла Плетнева, и «За гранью реальности», где между прочим снялся Антонио Бандерас, и мрачная экзистенциальная сатира Григория Константинопольского «Русский бес». Скоро съемки третьего сезона сериала-блокбастера «Мажор». Наконец, у нее, героя Новой России, берет интервью Юрий Дудь.

Но дело не в Любиной востребованности. Отчаявшись наставить меня на светлый путь ЗОЖа неубедительным личным примером, коллеги решили мне продемонстрировать ту, у которой получилось им пойти. «Капуста! Вижу много капусты!» — пифийствовала главный редактор Милорадовская, пряча за спину конфету «Мишка на Севере»: «Ведь капуста — это зелень, а зелень — основа красоты! Бери мешок брокколи и езжай к Аксеновой в Москву». «Будет чем закусить на съемке», — меланхолично думаю я.

Первым тревожным звоночком стала встреча на обледенелом перроне Московского вокзала. Сияя вот уже пятнадцать лет подряд семнадцатилетним румянцем, из снежной пелены на меня выпал Алексей Комов, он же диджей Косинус. «Мы с Аленой Водонаевой запустили доставку полезной еды, которая теперь работает и в Петербурге!» — рассказал мне новобрачный последние новости. После таких заявлений тащиться за бокалом вина в вагон-ресторан стало неловко, и пришлось уткнуться в изучение законов ЗОЖа, ведь именно об этом мне поручили поговорить с Любой, адептом вегетарианства и вообще всего полезного. Какая тоска.

И вот на следующий день я смотрю на безупречную кожу актрисы, слушаю, как она заразительно смеется, а на перекрасе хрустит сельдереем, — и что-то смутно колеблется в моей мощной анти-ЗОЖ-установке. Интервью со многими артистами, людьми творческими, а значит как минимум пьющими, заканчивались в моей практике глубокой ночью где-то в восьмом по счету баре, когда никто уже не мог твердо стоять на ногах, не то что внятно формулировать. А тут — вегетарианка, непьющая, некурящая. Обычно все это происходит с тем, кто больше не может эпикурействовать по состоянию нездоровья. А здесь — человек и не начинал (ну почти).

И это, кстати, мощный миллениальский тренд! Если у людей до 1990 года выпуска наличие обаятельных пороков считалось признаком тонкой душевной организации и некоторые процессы саморазрушения придавали им как будто бы даже обаяние и объем, то следующее поколение чувствует себя абсолютно полноценным, не разрушая, а созидая себя. Они настолько принимают и любят себя, что не выносят мозг съемочной группе из-за своих комплексов и тревожности: это и то я не надену, а макияж можно только так и никак. Они легко экспериментируют с образами, потому что понимают задачу актера — быть разным. «Что? Чалму из савойской капусты?» — переспрашивает Любовь, и я уже готовлю традиционный убедительный монолог, почему это просто замечательная идея, но не успеваю сказать и слова: «Какая крутая! Давайте ее скорее сюда!» Все было настолько легко и жизнерадостно, что, утерев украдкой продюсерскую слезу умиления, я твердо решила — ни шагу назад — и припала к нашей героине за обращением в новую веру. Я же говорю, это точно был заговор. Вита нуова, я к тебе готова!