Любовь Аксенова: «Я думала, голодание — это очень сложно, но это оказался классный опыт»
Шитые золотом камзолы, фижмы оверсайз, kitten heels и мюли, шлейфы длиной в вечность, пышные рукава как у рубашек Луи XIV, рюши, корсеты, неглиже, парчу и жаккард надеваем с кроссовками на стероидах, тюрбанами, джинсой и очками из «Матрицы». Посмотрите, как актриса Любовь Аксенова хороша в гибридной роли мажора 1990-х и Марии Антуанетты. Берите пример. Но только никаких пирожных! Люба — ЗОЖ-активист, и директор отдела моды Ксения Гощицкая сполна испытала это на себе.
Кажется, это был заговор. Нет, я не параноик, и конспирологические теории вызывают у меня скепсис, но дорогая редакция абсолютно точно имела в виду что-то специальное, когда отправляла меня на интервью с Любовью Аксеновой. Да, у нее огромное количество премьер — это и драма «Идеальные» Кирилла Плетнева, и «За гранью реальности», где между прочим снялся Антонио Бандерас, и мрачная экзистенциальная сатира Григория Константинопольского «Русский бес». Скоро съемки третьего сезона сериала-блокбастера «Мажор». Наконец, у нее, героя Новой России, берет интервью Юрий Дудь.
Но дело не в Любиной востребованности. Отчаявшись наставить меня на светлый путь ЗОЖа неубедительным личным примером, коллеги решили мне продемонстрировать ту, у которой получилось им пойти. «Капуста! Вижу много капусты!» — пифийствовала главный редактор Милорадовская, пряча за спину конфету «Мишка на Севере»: «Ведь капуста — это зелень, а зелень — основа красоты! Бери мешок брокколи и езжай к Аксеновой в Москву». «Будет чем закусить на съемке», — меланхолично думаю я.
Первым тревожным звоночком стала встреча на обледенелом перроне Московского вокзала. Сияя вот уже пятнадцать лет подряд семнадцатилетним румянцем, из снежной пелены на меня выпал Алексей Комов, он же диджей Косинус. «Мы с Аленой Водонаевой запустили доставку полезной еды, которая теперь работает и в Петербурге!» — рассказал мне новобрачный последние новости. После таких заявлений тащиться за бокалом вина в вагон-ресторан стало неловко, и пришлось уткнуться в изучение законов ЗОЖа, ведь именно об этом мне поручили поговорить с Любой, адептом вегетарианства и вообще всего полезного. Какая тоска.
И вот на следующий день я смотрю на безупречную кожу актрисы, слушаю, как она заразительно смеется, а на перекрасе хрустит сельдереем, — и что-то смутно колеблется в моей мощной анти-ЗОЖ-установке. Интервью со многими артистами, людьми творческими, а значит как минимум пьющими, заканчивались в моей практике глубокой ночью где-то в восьмом по счету баре, когда никто уже не мог твердо стоять на ногах, не то что внятно формулировать. А тут — вегетарианка, непьющая, некурящая. Обычно все это происходит с тем, кто больше не может эпикурействовать по состоянию нездоровья. А здесь — человек и не начинал (ну почти).
И это, кстати, мощный миллениальский тренд! Если у людей до 1990 года выпуска наличие обаятельных пороков считалось признаком тонкой душевной организации и некоторые процессы саморазрушения придавали им как будто бы даже обаяние и объем, то следующее поколение чувствует себя абсолютно полноценным, не разрушая, а созидая себя. Они настолько принимают и любят себя, что не выносят мозг съемочной группе из-за своих комплексов и тревожности: это и то я не надену, а макияж можно только так и никак. Они легко экспериментируют с образами, потому что понимают задачу актера — быть разным. «Что? Чалму из савойской капусты?» — переспрашивает Любовь, и я уже готовлю традиционный убедительный монолог, почему это просто замечательная идея, но не успеваю сказать и слова: «Какая крутая! Давайте ее скорее сюда!» Все было настолько легко и жизнерадостно, что, утерев украдкой продюсерскую слезу умиления, я твердо решила — ни шагу назад — и припала к нашей героине за обращением в новую веру. Я же говорю, это точно был заговор. Вита нуова, я к тебе готова!
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3.1 Phillip Lim, комбинезон Stella McCartney (все — ДЛТ), топ Sorry, I'm not (Sorry, I'm not), джинсы, надетые как рукав, — Levi's (Levi's)
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Платье, юбка, надетая как фата, и туфли Dior (Dior)
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Брюки, блуза, жилет Louis Vuitton и босоножки (Louis Vuitton)
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Боди Givenchy (ДЛТ), пиджак и шорты Sorry, I'm not (Sorry, I'm not), перчатки Alexander Arutyunov (Alexander Arutyunov), очки и сумка Louis Vuitton (Louis Vuitton)
В твоем инстаграме @aksenovaamour так и написано: health food freak. Как это с тобой произошло? Я помню, что в детстве моим любимым блюдом были макароны с сосиской. А у тебя? Брокколи на пару?
Ну вот не надо тут! (Смеется.) Я тоже любила макароны с сосисками! Веганство стало для меня осознанным выбором. Я даже четко помню этот момент! На съемках сериала «Мажор» в Петербурге у нас по расписанию был часовой обед. И я распланировала его так: поем минут за двадцать, потом почитаю и буду готовиться к сценам. Я выполнила пункт первый — и тут же легла спать. Организму стало тяжело — хотя это не был так называемый кинокорм: уже тогда я просила заказывать мне что-то правильное, например рис, рыбу, супы. То ли все это было намешано, то ли не так приготовлено, но я поняла: моему телу сложно. Нет энергии.
Тогда я реально заморочилась — стала читать книги по принципам здорового питания, искать информацию и обнаружила блог и ютьюб-канал натуропата Михаила Советова, где он помимо прочего так рассказывает, как устроено наше тело, что становится понятно многое про полезно и вредно. В результате я выбрала овощную диету — и втянулась. Мало того, я начала кайфовать.
И какой была реакция на такую смену режима?
Трех типов: интересующая «расскажи, интересно», тревожная «ты что, так нельзя» и индифферентно-принимающая «прикольно, но я люблю стейки». Самое неприятное, когда начинали причитать близкие, а мнение остальных меня не очень волнует. Но я поняла, что часто за человека говорит его страх, причем он боится не за тебя, а за себя. Допустим, ты привык к определенному положению вещей, а кто-то вдруг меняется, и тебе кажется, что ты теряешь контроль над ситуацией. Многим это тяжело пережить. Когда я поняла механизм этой реакции, то стала уделять важным мне людям больше внимания, посылать сигналы, что меня не потеряют, что в наших отношениях ничего не изменится. А еще мне дико повезло: мой муж полностью разделяет мои убеждения. Более того, с нами произошла совершенно невероятная история, полный синхрон! Как только я вернулась с тех самых съемок домой и сказала Павлу, что придумала себе овощную диету, он ответил: «Серьезно? А я несколько дней назад решил то же самое!» Это был щенячий восторг! Мы тут же отправились в сыроедческий ресторан пробовать новые блюда.
Как продержаться в самом начале, пока мой дух не окреп? Говорят, что протянуть на подножном корме в России можно неделю, максимум две. Потом неминуемая и мучительная смерть от цинги.
Помогает вот что: открыто сказать, что вместо критики было бы очень приятно и даже необходимо получить поддержку. И так ведь тяжело. Помогать у нас любят, видимо, это делает человека благороднее в собственных глазах. Так вместо настороженного врага ты получаешь союзника. Очень укрепляет намерение чтение этикеток на продуктах — нереально сложно найти хотя бы что-то без химии, ароматизаторов, усилителей вкуса и скрытого сахара.
Как справляться с некоторым однообразием веганского режима — каша на завтрак, салат на обед, чечевица на ужин, повторить на следующий день?
Это миф! Есть масса дико вкусных блюд. Даже сыроедческая пицца с семечками и свежими томатами. В Индии, кстати, для меня настоящий рай — как там круто готовят! Обожаю проростки: зеленую гречу, нут, горох. Обожаю соки! На них я как-то провела месяц.
И коньячку в них не добавляла?
Нет! Добавляла травки! И мед с лимоном. Я думала, голодание — это очень сложно, но это оказался классный опыт. Я решилась на него из-за роли — в сериале «Бывшие», который вот-вот выйдет в прокат. Мне предложили сыграть наркозависимую девушку, оказавшуюся в рехабе. Мне стало интересно исследовать зависимость. Что ощущаешь, когда тебя посещают навязчивые мысли. Из всех привязанностей к тому моменту самой сильной была еда. Тогда я решилась на голодовку, чтобы почувствовать, что произойдет, когда все мысли будут только о пицце. Я начала наблюдать за собой, параллельно читала «Чудо голодания» Поля Брегга, исследования японского ученого Есинори Осуми, получившего в 2016 году Нобелевскую премию за открытие факта, что организм очищается за счет аутофагии, а голодание вылечивает рак и замедляет старение.
И какое впечатление оказалось самым неожиданным?
У меня появилась масса времени! Я не готовила, не ходила в магазин — реально не знала, чем себя занять. Я за это и зацепилась, работая над ролью: вот это подламывание, когда у тебя больше нет того, что доставляло тебе кайф. Но голодание — это совсем не страшно. Сложно поверить, но самые правильные вещи всегда очень просты. И такую простоту многим невероятно сложно принять. Сейчас я увлеклась новинкой: практикой американского диетолога Дэвида Зинченко. Ее смысл в том, что ты ешь что угодно но в пределах восьми часов с момента просыпания, а за остальные шестнадцать твой организм успевает восстановиться и очиститься.
Люба, пощади!
Нет, правда! Я попробовала такое питание, и меня оно очень устраивает! Ты уже поняла, что я люблю ставить эксперименты. (Смеется.) Но не думай, что я какая-то святая: когда я училась, мы очень даже угорали. Но организм перестал воспринимать, например, алкоголь как стимулятор: я тут в Ирландии выпила виски и сразу пошла спать. В Грузии могу пропустить пару глотков вина. Но на очищенных рецепторах доминантой вкуса становится спирт, поэтому не хочется пить алкоголь вообще. И конечно, если мне вдруг захочется чего-то вне привычного рациона, я это съем с большим удовольствием. Но самый большой секрет в том, что такой образ жизни мне очень нравится. Я не сражаюсь с собой, у меня нет необходимости заедать чувства или поощрять себя едой — чувства я декларирую, а похвалить или дать себе заботу всегда смогу. Наверное, это то, что называется «полюби себя» — настроенный диалог с телом, поиск наиболее конструктивного для тебя, осознание, что именно дает тебе энергию.
Кроме того, мне очень помогает режим сна. Чем раньше я ложусь, тем лучше и быстрее я высыпаюсь. Практикуя дневной сон минут на двадцать, я как будто перезагружаюсь. При больших нагрузках помогают соки и сухофрукты. Финики выручают всегда — все ночные смены работаются на них. Еще меня заряжает цикорий — эффект почти как от кофе.
Ты и практиками, наверное, занимаешься?
Уважаю йогу, но свое направление не нашла. Просто люблю спорт — я себя так понастроила, превратила нагрузку в игру. Раньше я ставила цель и добивалась — похудеть, приобрести рельеф и вот это все. А потом подумала: а что, если я просто пробегусь, ведь у меня есть тело и ему нравится двигаться? Я стала пробовать разные дисциплины и внимательно слушать свои ощущения. Оказалось, что это вполне творческое занятие. Я могу пойти на бокс, на балет или просто быстрым шагом — и все это будет работать.
Похоже, русские миллениалы лишены виктимности советского гражданина: вы делаете все для себя, а не потому что мама так сказала.
Да, я стала исходить не из жертвенности, а из удовольствия, действовать не из «надо», а из «хочу» — и это громадная разница! Это весело! «Пойду-ка я прыгать со скакалкой!» или «завтрак надо заслужить — давай-ка трусцой пять километров». Я сразу с собой договариваюсь — делаю что-то до тех пор, пока мне это нравится. И пока ты в этом состоянии, никакие срывы невозможны. И ты уже не мученический крест несешь, а просто играешь.
Я записала! Трусца, скакалка… Так, осталось выведать твой самый любимый рецепт.
Я обязательно вымачиваю орехи в воде — они наполняются влагой и организму проще их усвоить. Плюс вода смывает все налеты, если их чем-то обрабатывали, например. Затем закидываю их в блендер, перемалываю, добавляю воду, взбиваю, процеживаю через марлю — и красота. Мое любимое молоко — миндальное. Можно делать также из фундука, бразильского, грецких или кедровых орехов, а также из сырых семечек — кунжута, мака или тыквенных. Можно добавить в него мед или размочить и перемолоть финики — получится джем, ложка которого сделает молоко сладковатым. Да, запиши еще банановое мороженое! Перемолоть в блендере банан с веганским шоколадом, заморозить в формочке — удовольствие просто космическое!
Хм. Как ты сказала? Удовольствие? Это мне подходит.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Данил Головкин
Стиль: Алина Артей
Визаж и прическа: Екатерина Горелова
Постпродакшен: Жанна Галай, Константин Климин
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