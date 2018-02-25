Объявлены итоги 68-го Берлинского кинофестиваля
Международный берлинский кинофестиваль в 68-й раз назвал своих победителей. Церемония награждения прошла вечером 24 февраля.
«Золотого медведя» забрала с фестиваля румынская кинолента «Не трогай меня» Адины Пинтилие.
«Довлатова» Алексея Германа-младшего наградили «Серебряным медведем» за выдающийся художественный взгляд. Награду вручили художнику по костюмам Елене Окопной. Также российская картина получила приз независимого жюри.
В конкурсе приняли участие 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Во главе международного жюри выступил немецкий режиссер Том Тыквер («Облачный атлас», «Парфюмер: История одного убийцы», «Беги, Лола, беги»).
Лучшим режиссером на Берлинале признали Уэса Андерсона (за ленту «Остров собак»). Награду за него получил актер Билл Мюррей, который озвучил одну из главных ролей в картине.
Приз зрительских симпатий также ушел картине частично российского производства. Награду получил «Профиль» Тимура Бекмамбетова.
Немецкая актриса Франциска Петри вышла на красную дорожку церемонии закрытия Берлинале, надев на себя пакет с напечатанным на нем лицом Кирилла Серебренникова. Так она поддержала российского режиссера, который сейчас находится под домашним арестом.
Остальные награды Берлинале:
Гран-при жюри: «Рожа» – Малгожата Шумовска
Приз им. Альфреда Бауэра за новые перспективы в киноискусстве: Марсело Мартинесси – «Наследницы»
Лучшая мужская роль: Антони Бажон - «Молитва»
Лучшая женская роль: Ана Брун – «Наследницы»
Лучший сценарий: Мануэль Алкала, Алонсо Руис Палашиос – «Музей»
Лучший дебют: Адина Пинтилие – «Не прикасайся»
Лучший документальный фильм: «Вальс Вальдхайма» – Рут Бекерманн
Узнать, как проходил фестиваль в этом году, можно в наших «Дневниках Берлинале».
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