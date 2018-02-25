Объявлены итоги 68-го Берлинского кинофестиваля

«Золотого медведя» забрала с фестиваля румынская кинолента «Не трогай меня» Адины Пинтилие.

«Довлатова» Алексея Германа-младшего наградили «Серебряным медведем» за выдающийся художественный взгляд. Награду вручили художнику по костюмам Елене Окопной. Также российская картина получила приз независимого жюри.

В конкурсе приняли участие 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Во главе международного жюри выступил немецкий режиссер Том Тыквер («Облачный атлас», «Парфюмер: История одного убийцы», «Беги, Лола, беги»).

Лучшим режиссером на Берлинале признали Уэса Андерсона (за ленту «Остров собак»). Награду за него получил актер Билл Мюррей, который озвучил одну из главных ролей в картине.

Приз зрительских симпатий также ушел картине частично российского производства. Награду получил «Профиль» Тимура Бекмамбетова.

Немецкая актриса Франциска Петри вышла на красную дорожку церемонии закрытия Берлинале, надев на себя пакет с напечатанным на нем лицом Кирилла Серебренникова. Так она поддержала российского режиссера, который сейчас находится под домашним арестом.