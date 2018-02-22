Джессика Честейн снимется в продолжении хоррора «Оно»

Студия New Line приступила к переговорам с Джессикой Честейн о роли в сиквеле хоррора «Оно». Роль клоуна Пеннивайза сыграет Билл Скарсгаард, Честейн может достаться роль повзрослевшей Беверли, которую в первой части сыграла юная Софиа Лиллис.

Режиссер проекта Андрес Мускетти уже давно обсуждал идею пригласить в фильм Честен: вместе с продюсером Барбарой Мускетти он в нескольких интервью ранее упоминал о том, что голливудская актриса - главный претендент на роль Беверли.

Съемки «Оно 2» начнутся летом. Студия планирует выпустить картину 6 сентября 2019 года.