Джессика Честейн снимется в продолжении хоррора «Оно»

Студия New Line приступила к переговорам с Джессикой Честейн о роли в сиквеле хоррора «Оно». Роль клоуна Пеннивайза сыграет Билл Скарсгаард, Честейн может достаться роль повзрослевшей Беверли, которую в первой части сыграла юная Софиа Лиллис. 

Режиссер проекта Андрес Мускетти уже давно обсуждал идею пригласить в фильм Честен: вместе с продюсером Барбарой Мускетти он в нескольких интервью ранее упоминал о том, что голливудская актриса - главный претендент на роль Беверли. 

Съемки «Оно 2» начнутся летом. Студия планирует выпустить картину 6 сентября 2019 года.


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